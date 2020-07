Veremos más Nintendo Direct Mini en los próximos meses

Después de meses sin un Direct nuevo, Nintendo nos ofreció una mini presentación el día de hoy. Aunque muchos esperan la revelación de la fecha de lanzamiento para juegos como Bravely Default II, tuvimos la oportunidad de ver un par de noticias interesantes, como Shin Megami Tensei V para 2021, así como DLC para Candance of Hyrule. Afortunadamente, esto no será lo ultimo que veremos de los Nintendo Direct Mini Partner Showcase.

Al final la presentación de hoy, Nintendo reveló que tienen planeado realizar más Nintendo Direct Mini enfocados en third parties en los próximos meses. Tal vez no sea la gran presentación con revelaciones al nivel de Metroid Prime 4, pero es una gran forma de ofrecerle al público un par de anuncios como los que vimos el día de hoy. Por el momento se desconoce cuándo se llevará a cabo el siguiente Nintendo Direct Mini.

Introducing #NintendoDirect Mini: Partner Showcase | July 2020, the first in a series focused on #NintendoSwitch games from our development and publishing partners.

https://t.co/IWnhqv3NG1 pic.twitter.com/Lk6Z6nH9Jh

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 20, 2020