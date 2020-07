Skull Kid será jugable en Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer

El día de ayer por la noche, la Gran N nos sorprendió a todos al revelar que el hoy tendríamos un nuevo Nintendo Direct Mini enfocado en juegos third-party de la compañía, y a pesar de su corta duración, hay un par de anuncios que valen la pena destacar. Entre ellos está la llegada de Skull Kid y otros personajes de The Legend of Zelda a Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer.

Este divertido juego de ritmo contará con otros tres DLC de paga, los cuales añadirán unos cuantos personajes jugables muy interesantes. El primer paquete añade a Impa, Aria, Shadow Link, Shadow Zelda y Frederick. Mientras tanto, el segundo paquete sumará 39 nuevas canciones al juego, y el tercero agregará a Skull Kid en una aventura por separado, con un mapa totalmente nuevo, canciones e historia. Este personaje también tendrá la oportunidad de modificar sus habilidades dependiendo de la máscara que tenga equipada. El primero de estos paquetes estará disponible hoy mismo, y los restantes llegarán antes antes de octubre de este año. Podrás adquirir los tres DLC gracias a un pase de temporada que también saldrá a la venta hoy.

¡Pero eso no es todo! Para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de disfrutar este título, entonces ha llegado la hora de hacerlo. Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer tendrá una versión física que incluirá todo el contenido DLC lanzado hasta la fecha y lo podrás adquirir el próximo 23 de octubre.

Fuente: Nintendo