El día de ayer Nintendo nos sorprendió con el inesperado anuncio de que hoy, 20 de julio, se llevaría a cabo un nuevo Nintendo Direct Mini a las 9:00 AM (hora de la Ciudad de México). Bueno, la compañía ha cumplido su palabra, y a continuación puedes ver la presentación que muchos fans de la compañía habían esperado con ansias. Cabe señalar que el Direct Mini está enfocado en third parties, por lo cual no esperen ver un gran anuncio por parte de Nintendo mismo.

Vía: Nintendo