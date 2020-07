¡Prince of Persia está de regreso! Aunque no como lo esperabas

La serie de Prince of Persia se ha mantenido silencio por casi 10 años. Afortunadamente, el regreso de esta propiedad de Ubisoft se aproxima. Sin embargo, no será como todos los fans de la serie esperan, y es posible que muchas personas no lleguen a disfrutar la siguiente gran experiencia de Prince of Persia.

Prince of Persia hará su triunfal retorno, no como un juego, sino como un escape room en VR. Recientemente, Ubisoft anunció Prince of Persia: The Dagger of Time, un cuarto de escape cooperativo que utiliza un set de realidad virtual en el universo de esta serie.

Esta es la tercera experiencia en realidad virtual de este tipo basada en una propiedad de Ubisoft, con Assassin’s Creed siendo la base para los dos escape room previos. Para ser claros, este no es un juego que puedes disfrutar en tu casa, son espacios físicos ya establecidos que incorporan realidad virtual con presentación especifica. Prince of Persia: The Dagger of Time solo se puede jugar en una de las más de 300 ubicaciones que Ubisoft ha creado, lo cual limita el número de personas que pueden disfrutar de esta experiencia.

El escape room de Prince of Persia le permitirá a los jugadores “experimentar el control del tiempo” e incluirá mecánicas que permitirán frenar, detener y rebobinar el tiempo. De igual forma, la experiencia se desarrollará en el mundo de la increíblemente popular trilogía de Prince of Persia: Sands of Time, Warrior Within y The Two Thrones. A continuación puedes ver un par de imágenes de The Dagger of Time.

Aunque no es el regreso que muchos esperaban, esto le da esperanzas a los fans de ver a Prince of Persia en PS5 y Xbox Series X en un posible futuro. Hablando de Ubisoft, un rumor indica que el desarrollo de Skull & Bones ha reiniciado. De igual forma, varios miembros clave de Ubisoft abandonan la compañía tras acusaciones de conducta inapropiada.

Vía: Ubisoft