Veremos nuevas locaciones en Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Hubo mucha confusión cuando Insomniac Games y PlayStation revelaron Marvel’s Spider-Man: Miles Morales durante la presentación The Future of Gaming. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el estudio confirmara que sí se trata de un experiencia por aparte, es decir, no será un DLC o expansión del juego base. Pero, ¿exactamente qué novedades podemos esperar de esta nueva aventura? Bueno, además del evidente cambio en el protagonista, parece que también veremos nuevas locaciones.

A pesar de que el juego sí se desarrollará en Nueva York, parece que esta no será la única locación que visitaremos. Por medio de un desafortunado y ya eliminado tweet, Jason Hickey, director de arte en Insomniac, reveló lo siguiente:

“Hay unas cuantas locaciones nuevas que en realidad les gustarán (espero).”

Siendo sincero, no creo que vayamos a visitar otros estados o incluso países, pues lo más seguro es que áreas como Brooklyn y Queens, que no estaban disponibles en el juego original, ya puedan ser visitadas y exploradas en esta secuela.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales llegará junto al PlayStation 5 a finales de este año.

