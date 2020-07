Los zapatos blancos que te salvarán de cualquier evento

Todas sabemos que las modas van y vienen. Lo sabemos desde el momento en el que vemos esos zapatos chidos en el escaparate de la tienda y sabemos que no nos los vamos a poner. Sin embargo, los compramos y, meses más tarde, los vemos amontonados al fondo del armario junto con otros pares de zapatos. ¿Te suena la historia, verdad?

Lo cierto es que, aunque no te lo creas, apenas se necesitan zapatos para tener un fondo de armario ideal. Es la neta. Y es que si sabes adquirir los zapatos de dama apropiados, no necesitarás invertir más en tu fondo de armario.

1. Tenis blancas

Son las zapatillas por excelencia: cómodas, fáciles de limpiar y disponibles para todo tipo de usos. En los últimos años, hemos visto cómo las celebrities las utilizaban para cualquier look diario o un evento nocturno. Existen tenis blancas de todas las marcas y diseños. Solo se trata de encontrar tu diseño ideal.

2. Botines negros

En el podio del calzado de otoño/invierno se encuentran los botines. Cada año los comercios ofrecen diseños novedosos y mejorados, pero el botín negro básico es atemporal y un acierto seguro. Al igual que las tenis, los botines son zapatos recurrentes para cualquier evento, desde ir a trabajar a diario hasta salir por la noche con un vestido.

3. Tacón

Una norma no escrita determina que toda mujer debe tener, al menos, un par de zapatos de tacón. Aunque depende de cada gusto, el color negro es el más acertado, ya que sirve tanto para reuniones serias como para acontecimientos casuales.

En cuanto al diseño, los stilettos nunca pasan de moda. Estos zapatos son increíblemente elegantes y combinan con cualquier look. No obstante, hay quien prefiere las sandalias negras, otro éxito en lo que a estilismo se refiere.

4. Sandalias planas

Todos los diseños anteriores están padrísimos, pero ¿qué hacemos durante los meses de verano, cuando el calor es sofocante? Las sandalias planas son la solución. Se trata de zapatos cómodos y sencillos que, sin embargo, pueden aportar el toque final al look.

Existe una gran variedad de sandalias planas. Algunas solo disponen de una tira en la zona del empeine; otras se atan al tobillo. Tu elección dependerá de lo cómoda que te sientas con uno u otro diseño.

Al igual que en los otros diseños, los colores básicos y sencillos, como el beige o el marrón, nunca pasarán de moda. No obstante, los dorados y plateados también son un acierto.

5. Mocasines masculinos

El último zapato que te recomendamos para tu armario son los mocasines. Además de la evidente comodidad que suponen, los mocasines te salvarán en ocasiones en las que los demás zapatos no lo hagan. Y es que estos zapatos no solo son ideales para cualquier look, sino que también se adaptan a cualquier momento del año. Además, los mocasines de buena calidad duran años.

En cuanto al color, el negro sigue siendo el top ventas debido a su versatilidad, aunque los nudes han ganado protagonismo durante las últimas temporadas.