Spider-Man: Miles Morales sí será en NY, solo que en invierno

Aún se desconoce mucho sobre Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Hasta el momento sabemos que es una experiencia independiente, muy al estilo de Uncharted: The Lost Legacy, y que llegará a PS5 este año. Fuera de eso, Insomniac Games ha mantenido en secreto los detalles de esta experiencia, al menos hasta ahora.

Recientemente los desarrolladores compartieron en Twitter un pequeño gif que nos muestra en acción este juego. Sin embargo, lo más importante aquí es que Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se llevará a cabo durante el invierno. Aunque ya habíamos visto esto durante el tráiler de revelación, esta es una confirmación oficial de la temporada y ubicación en la cual se desarrollará este juego.

A wintery NYC never looked this good thanks to the power of the PS5. #MilesMoralesPS5 #SpiderManPS5 pic.twitter.com/fHagdNw3E3

