¿Quién es Miles Morales?

El evento The Future of Gaming nos trajo muchas sorpresas el día de ayer, y una de ellas indudablemente fue Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Confirmado como un juego totalmente independiente para el PS5, esta futura entrega colocará los reflectores sobre Miles Morales, a quien ya vimos en el juego original. Sin embargo, su historia va más allá de los videojuegos, y acá te contamos todo lo que necesitas saber sobre este nuevo trepamuros.

Miles Morales debutó en el cuarto número del cómic Ultimate Fallout en agosto de 2011. Después de la muerte de Peter Parker a manos del Duende Verde, Miles debe asumir el rol del nuevo Spider-Man, sirviendo como sustituto del trepamuros para las futuras historias del héroe, como Ultimate Comics: Spider-Man. Miles es un adolescente afroamericano con raíces latinas, por lo que su recepción entre el público fue un tanto dividida, ya que muchos acusaban a sus escritores de crear al personaje únicamente por motivos políticos.

Al igual que Peter, Miles también fue mordido por una araña radioactiva que le dio poderes similares al Spider-Man original, pero también obtuvo nuevas habilidades como el hacerse invisible, lanzar descargas eléctricas de sus manos y una “picadura venenosa” que puede paralizar a sus enemigos con un simple toque de sus dientes. Otra diferencia con Peter es por supuesto su icónico traje negro con rojo.

Durante años, Miles permaneció como un personaje relativamente desconocido para todas aquellas personas ajenas a los cómics, y no fue hasta finales de 2018 cuando la película Spider-Man: Into the Spider-Verse le dio a este nuevo héroe la atención que realmente merecía. Este largometraje abarcó los orígenes de Miles de una manera muy parecida a los cómics, aunque claro, con su propia historia original que logró robarse el corazón de millones de cinéfilos. De hecho, ya se está trabajando en una secuela.

En el videojuego Marvel’s Spider-Man de 2018, Miles sirvió como un personaje secundario que ayudó a Peter a lo largo de su aventura, y también hubo unas cuantas secuencias donde podíamos tomar control directo de él. Al igual que en los cómics y en la pantalla grande, Miles es mordido por una araña radioactiva creada por Oscorp que le da sus poderes. Dichos poderes no son explorados durante esta entrega, ya que esto sucede al final del juego, y lo único con lo que nos quedamos es con un breve teaser antes de los créditos.

Ahora, Miles protagonizará la nueva entrega del trepamuros en PlayStation 5, y tal y como pudimos ver en su primer tráiler, este nuevo héroe ya está más que listo para defender Nueva York. Solo nos queda esperar por más información durante los siguientes meses, pero Marvel’s Spider-Man: Miles Morales definitivamente se ve como otra prometedora entrega de Spidey.

Fuente: Atomix