[ACTUALIZACIÓN] Spider-Man: Miles Morales sí es un juego independiente

ACTUALIZACIÓN: Después de la confusión que causó la revelación de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales el día de ayer, Insomniac Games ha confirmado que esta experiencia será un título independiente del primer juego, no una secuela o expansión, muy al estilo de Uncharted Lost Legacy.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales is the next adventure in the Marvel's Spider-Man universe. We will reveal more about this standalone game at a future date. #MilesMoralesPS5 pic.twitter.com/GOTAvNhUaF

— Insomniac Games (@insomniacgames) June 12, 2020