The Future of Gaming rompe récords de vistas en YouTube

La presentación del PlayStation 5 del día de ayer, conocida como The Future of Gaming, fue uno de los eventos más esperados de este año. Millones de personas sintonizaron el evento en diferentes redes sociales. El día de hoy, YouTube ha confirmado que The Future of Gaming fue la transmisión en vivo de videojuegos más vista en la historia de la plataforma.

De acuerdo con Millie Amand, gerente de estadísticas de YouTube, The Future of Gaming fue visto por 7.32 millones de personas en la plataforma de vídeos más famosa del mundo, lo cual es impresionante. De igual forma, Amand ha confirmado que esta presentación ha superado a todas las revelaciones de consolas previas y los eventos de E3.

Can confirm that yesterday’s #PS5 reveal event was the most watched gaming live stream in YouTube history. It surpassed all previous console reveals and E3 shows.

— Millie Amand (@millieamand) June 12, 2020