Conoce Bomb Rush Cyberfunk, una secuela espiritual de Jet Set Radio

Jet Set Radio se convirtió en un clásico de culto a lo largo de los años, y su base de fans ciertamente ha ido aumentando constantemente. Este juego de patinaje nos trajo muchos momentos divertidos durante nuestra infancia, pero lamentablemente nunca tuvimos una secuela como tal… hasta ahora. Team Reptile acaba de anunciar Bomb Rush Cyberfunk, una secuela espiritual de Jet Set Radio que llegará próximamente.

De hecho, Cyberfunk contará con el compositor original de Jet Set Radio, el talentoso Hideki Naganuma, conectando ambas sagas todavía más. Team Reptile describe a este siguiente proyecto de la siguiente manera:

“Empieza tu propio cypher y baila, pinta, engaña, enfréntate contra los policías y reclama tu lugar en las cavidades de una creciente metrópolis en un futuro alterno con el ritmo de Hideki Naganuma.”

Vale la pena destacar que Cyberfunk tendrá un fuerte enfoque en la experiencia de un solo jugador, pero desconocemos exactamente si esto significa que no tendrá multijugador o que tal vez no estará tan desarrollado. Bomb Rush Cyberfunk no cuenta con una fecha de lanzamiento como tal, y ni siquiera sabemos en qué plataformas estará disponible, pero sus desarrolladores esperan poder lanzarlo “pronto”.

