Madden 21 tendrá un modo de juego arcade similar a NFL Street

Madden NFL 21 tendrá un modo de juego totalmente nuevo conocido como “The Yard”, que será una especie de homenaje a los juegos de “patio trasero” que EA Sports solía hacer anteriormente. De acuerdo con sus desarrolladores, los jugadores podrán disfrutar de un modo más veloz, pequeño y lleno de adrenalina, con elementos arcade similares a los de NFL Street.

Los jugadores deberán crear un avatar, progresar con un sistema de experiencia y recompensas, y personalizar su apariencia dentro de la “Style Zone“. Tu personaje protagonizará su propia historia en The Yard: Underground, que ya está disponible en la aplicación móvil de Madden NFL 21.

The Yard y The Yard: Underground compartirán inventario, progreso y moneda. Las partidas dentro de The Yard se adaptarán a las reglas que el jugador establezca, permitiendo pases dobles, anotando puntos por ciertas acciones en específico y más cosas similares.

Si llegaste a jugar FIFA 20, y específicamente el modo Volta Fútbol, entonces The Yard compartirá elementos muy similares. En resumen, se trata de un modo de juego arcade para los jugadores que busquen entretenerse rápidamente sin tener que invertir mucho tiempo en estrategias y alineación tal y como lo harían en un partido estándar.

Madden NFL 21 estará disponible el próximo 25 de agosto para PS4, Xbox One y PC.

Via: Polygon