2022 será un importante año para Netflix, y la plataforma de streaming quiere estar preparada ante todo lo que pueda ofrecer la competencia. Es por eso que han decidido mostrarnos un tráiler que adelanta todos los estrenos originales que llegarán al servicio este año, y definitivamente habrá todo tipo de cosas para todo tipo de audiencia.

A continuación, te dejamos la lista con las más películas más importantes que llegarán a Netflix en lo que resta del año:

– Texas Chainsaw Massacre – 18 de febrero

– The Adam Project – 11 de marzo

– Choose or Die – 15 de abril

– Senior Year – 13 de mayo

– Day Shift – Fecha por anunciar

– Enola Holmes 2 – Fecha por anunciar

– The Gray Man – Fecha por anunciar

– Guillermo Del Toro’s Pinocchio – Fecha por anunciar

– Knives Out 2 – Fecha por anunciar

– Matilda – Fecha por anunciar

– Me Time – Fecha por anunciar

– The Mothership – Fecha por anunciar

– The School for Good and Evil – Fecha por anunciar

– Slumberland – Fecha por anunciar

– Spiderhead – Fecha por anunciar

– They Cloned Tyrone – Fecha por anunciar

Así que como puedes ver, Netflix estará plagado de contenido este año aunque todavía hay muchas producciones con fechas pendientes. Por mientras, recuerda que ya puedes echarle un vistazo a la lista de estrenos de febrero para que no te pierdas de nada en este mes.

Nota del editor: Netflix ciertamente se está poniendo las pilas, puesto que ahora ya no son el único rey del streaming. Sí, definitivamente perdieron muchas propiedades importantes cuando se crearon todas estas demás plataformas de streaming, pero Netflix todavía tiene contenido original que vale la pena ver.

Via: Netflix