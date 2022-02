Mexicano rompe Récord Guiness viendo No Way Home 205 veces

No cabe duda alguna que Spider-Man: No Way Home es una de las mejores películas no solamente del MCU, sino también del propio personaje. Pero, ¿estarías dispuesto a ir al cine solo para verla más de 200 veces? Pues eso fue lo que hizo este fan mexicano, y en el proceso, terminó por romper un Récord Guiness.

Agustín Alanís, un joven mexicano fanático del MCU, dio mucho de qué hablar en 2019 cuando alcanzó un nuevo récord por haber visto Avengers: Infinity Ward 191 veces. Pues Alanis lo volvió a hacer este año pero con No Way Home, yendo 205 veces al cine para ver la más reciente aventura del arácnido.

¡ROMPE SU RÉCORD DE VISTAS! El mexicano #AgustinAlanis, conocido en Instagram como @eltigrevengador, hizo historia al ver 205 VECES en cines #SpiderManNoWayHome, lo que significa un nuevo Record Guiness. Anteriormente, en 2019, logró el récord con 191 vistas de #AvengersEndgame. pic.twitter.com/dHrqqAxwHa — Gaby Meza – 🍿🌈 (@GabyMeza8) February 3, 2022

Esto quiere decir que Alanis invirtió 512 horas solamente en No Way Home, esto sin mencionar todo el dinero que gastó en los boletos, transporte, botanas y demás gastos que conllevan ir al cine. A estas alturas, seguramente que ya se sabe todos los diálogos de memoria.

Nota del editor: Me gustó No Way Home, pero nunca estaría dispuesto a ir al cine 205 veces para la misma película. Alanís ciertamente demostró una enorme dedicación, y será difícil que alguien más pueda romper su récord, aunque no me sorprendería que eventualmente suceda.

Via: Twitter