Microsoft no ha contactado a Cliff Blezinski sobre Gears 6

En febrero de este año, el antiguo diseñador de Gears of War, Cliff Blezinski, indicó que le gustaría regresar a la franquicia de Gears una vez más, informando a Microsoft que “la oferta sigue vigente” a través de Twitter, y resaltando que aún existen muchas ideas que jamás se llevaron a cabo.

Ahora, Blezinski ha roto el silencio sobre el potencial de trabajar en Gears nuevamente, y lamentablemente, ni Microsoft ni The Coalition se han puesto en contacto con él, y probablemente jamás lo harán:

Gears fans – I ADORE all of you and I truly appreciate your support over the years. Meeting so many of you in person, hell, the tattoos, all of it.

However, if MS/The Coalition hasn’t contacted me yet (they have my info) to consult it’s not going to happen.

It is what it is. 😮

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 11, 2020