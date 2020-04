El manga de Dragon Ball Super resuelve el gran misterio del Ultra Instinct

Dragon Ball no es extraño a darle nuevas transformaciones y habilidades a sus personajes. Sin embargo, desde que Super finalizó su transmisión, un gran misterio a agobiado a los fans de este shonen. ¿Acaso Goku puede acceder voluntariamente al poder del Ultra Instinct? Bueno, el nuevo adelanto del manga de Dragon Ball Super por fin resuelve esta duda.

Recientemente, el sitio web oficial de Dragon Ball lanzó un adelanto del próximo capítulo del manga. Fue allí donde los fanáticos de Dragon Ball Super descubrieron la verdad del Ultra Instinct. Lo que vieron fue a Piccoro conmocionado después de ver a Goku de vuelta en su forma Ultra Instinct Omen, y los traductores confirmaron lo que todos estábamos pensando.

Según Piccoro, Goku puede “transformarse en Ultra Instinct Omen a voluntad”. Esto no solo ha confirmado la teoría de los fanáticos, sino que califica a Ultra Instinct Omen como una transformación en lugar de un estado mental.

Toyotaro finally broke out of panel borders for a page. (Fingers still crossed on applying that to Ultra Instinct's movement though.)

Piccolo says Goku can "transform" into Ultra Instinct (Omen™) at will. Ready your angry fanmail, technique-not-transformation camp. https://t.co/zNoRgB8D8i

— Ian (@Cipher_db) April 13, 2020