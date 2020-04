Así se ve RE3 Remake con una perspectiva de cámara fija

Los primeros juegos de Resident Evil se caracterizaron por su cámara fija, algo que Capcom implementó debido a las limitaciones del hardware, pero que aprovecharon para crear una atmósfera terrorífica como nunca se había visto antes. Ahora, casi dos décadas después, los remakes de RE2 y RE3 han llevado a la modernidad estos ambientes, sin embargo, los fans aún no están listos para despedirse de la cámara fija.

The Sphere Hunter, una youtuber y una de los fans más vocales de Resident Evil en internet, nos da una mirada al Raccon City del remake de Resident Evil 3 desde la perspectiva de una cámara fija, gracias a un mod de PC que nos da acceso a un modo fotografía.

Raccoon City through the lens of a fixed camera.

RE3R photomode. ? pic.twitter.com/L3In7XO2mc

— Suzi (@TheSphereHunter) April 11, 2020