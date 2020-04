Xbox comparte diseños personalizados para Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons es un juego de Nintendo Switch, pero eso no impide que los fans de Xbox, incluyendo representantes oficiales, no lo puedan disfrutar también. La cuenta oficial de Xbox en Twitter ha compartido unos diseños personalizados para que presumas tu amor por la consola de Microsoft dentro de esta exclusiva del Switch.

From our island to yours ❤️? pic.twitter.com/eyNXwRzysP — Xbox (@Xbox) April 10, 2020

“De nuestra isla a la tuya.”

También nos enteramos que, recientemente un jugador de New Horizons tuvo oportunidad de disfrutar este juego utilizando el Xbox Adaptive Controller en su Switch. Phil Spencer, jefe de Xbox, comentó al respecto diciendo que era algo “inspirador”.

¿Aún no sabes muy bien por qué Animal Crossing: New Horizons tiene millones de fans en todo el mundo? Checa el gameplay que le hicimos para conocer más sobre este sensacional título.

Fuente: Xbox