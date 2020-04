La edición de verano de The Game Festival se llevará a cabo en junio

A pesar de que E3 2020 fue cancelado, algunos medios, compañías y personas planean usar el espacio que dejó libre este evento, para ofrecerle al público un par de oportunidades para disfrutar de todo lo que tiene esta industria preparado para el resto de 2020 y parte de 2021, y esto es lo que Geoff Keighley desea lograr con la edición de verano de The Game Festival.

Así es, entre el 9 y el 14 de junio 2020 todas las personas podrán ingresar a Steam y tener acceso a una serie de demos dedicados a varios juegos en desarrollo. Todo sin la necesidad de salir de tu casa. Geoff Keighley aseguró que revelará más de sus planes para este evento conforme nos acerquemos al verano.

I'm excited to share that the The Game Festival will return this summer on Steam from June 9 – 14 2020, allowing you to play more upcoming games from the comfort of your home. Developers can register interest here: https://t.co/G5IhvSpEMw

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 2020