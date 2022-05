Los juegos de carreras siempre han tenido un lugar muy importante dentro del medio, pues básicamente desde que se inventó, se crearon experiencias que buscaran recrear el sentimiento de conducir un vehículo a toda velocidad. Sin duda alguna, desde que nació a mediados de los noventa, el nombre de Need for Speed ha sido emblema del género, esto a pesar de que sobre todo en los últimos años, su propia fórmula se ha sentido un tanto gastada y con poco qué aportar. Dejando de lado lo anterior, la serie de Criterion y compañía ostenta grandísimos juegos, por lo cual, hemos decidido presentarte una lista con los que para nosotros son, los cinco mejores de toda su extensa historia. Esperamos a que nos cuentes cuáles son tus favoritos.

The Need for Speed

Cuando a mediados de los años noventa, todo el mundo estaba buscando la manera de establecer a su género en lo que ahora se podía hacer con gráficas en tres dimensiones, Electronic Arts puso a uno de sus estudios más talentosos a trabajar en lo que sería el inicio de su propia serie de racing. De esa forma, Pioneer Productions, conocidos actualmente como EA Canada, le dieron vida al originalmente llamado Road & Track Presents: The Need for Speed, título lanzado a finales de 1994 para el 3DO y posteriormente en la MS-DOS. Tras su enorme éxito, se crea una versión actualizada conocida como The Need for Speed: Special Edition, misma que fue la que muchos de nosotros jugamos en el primer PlayStation, en el Sega Saturn o en Windows 95. Sus impresionantes gráficas para ese momento y muy divertido gameplay, hicieron que éste fuera el inicio de una muy exitosa franquicia que sigue vigente hasta nuestros días.

Need for Speed: Rivals

Después de que Criterion games se convirtiera en uno de los estudios más reconocidos del medio y en una de la grandes joyas de la corona de EA, se tomó la extraña decisión de convertirlos en solo una compañía de apoyo para lo que estaba haciendo DICE con sus FPS multiplayer. Debido a lo anterior, Need for Speed pasó a mano de Ghost Games, nuevo estudio que comenzaría su camino con Need for Speed: Rivals. Para fortuna de todos nosotros, el trabajo de estos suecos fue considerablemente positivo, pues dejaban claro que a pesar de haber estado bajo la intensa supervisión de Criterion, entendían bien qué hacía tan especial a la saga. En un movimiento bastante adecuado, Rivals tomó lo mejor de Hot Pursuit y lo modernizó, dando como resultado un título de carreras frenético que por un lado se sentía totalmente familiar y por el otro, lucía ideas completamente nuevas que encajaban de buena forma.

Need for Speed: Underground

A inicios del siglo en curso, el fenómeno de Fast & Furious y la cultura del tuning, comenzaba a afectar incluso a otros medios como por ejemplo, al de los videojuegos. Para prueba, la decisión que se toma para lo que sería el futuro de la serie, un título basado en todo el tema de modificar autos y claro, de las carreras clandestinas en la noche. Así nace el concepto de Need for Speed: Underground, entrega que te dejaba personalizar tus autos profundamente tanto del lado estético, como de rendimiento. Nuevas ideas de eventos y un estilo sin igual, rápidamente convirtieron a éste en el favorito de muchos, al punto de que un poco más tarde, estaría recibiendo una secuela directa que ampliaría muchos de sus conceptos para llevarlos a un nuevo nivel.

Need of Speed: Hot Pursuit

Luego de que al inicio de las vida de la franquicia, se comenzara a experimentar con el concepto de tener persecuciones policíacas e incluso, tú jugar como guardián de la ley y la justicia, Criterion decidió retomar el concepto cuando en 2010 se estaba lanzando Need of Speed: Hot Pursuit, probablemente el juego más frenético e intenso de toda la serie. Incluso hay fans que lo colocan como el más retador. Las ideas que tomaba de sus antecesores y cómo fue que las renovó, hizo de este título una auténtica joya del racing y muy probablemente, uno de los puntos más altos en cuanto a creatividad para el afamado estudio desarrollador. La gran noticia con esta entrega en particular, es que hace un par de años fue remasterizado para poderse disfrutar de gran forma en plataformas modernas.

Need for Speed: Most Wanted

El pináculo de la serie. Cuando en 2005 la moda de los juegos de mundo abierto estaba a todo lo que daba dentro del medio, EA decidió que era tiempo de que su serie de carreras probara suerte con este formato. Así tuvimos al primer Need for Speed: Most Wanted, juego que básicamente mezclaba todos los conceptos de Hot Pursuit y de Underground, dentro de un mapa que podías explorar a placer. El resultado fue tan genial como se escuchaba en la teoría, dando a uno de los juegos de autos más queridos y recordados de todos los tiempos. Vale la pena mencionar que en 2012 vino otro título con exactamente el mismo nombre bajo la mano de Criterion, el cual, a pesar de igual ser muy bueno, no fue tan recordado como el que te mencionamos.