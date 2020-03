Los 5 mejores juegos de Bethesda en esta generación

Nos encontramos en la frontera de generación, por lo que empieza a ser un tiempo ideal para hacer algunos cortes de caja y ver cómo nos fue durante la aún presente era del gaming. Sin lugar a dudas, uno de los publishers protagonistas de los últimos cuatro o cinco años ha sido Bethesda Softworks, esto gracias a los grandísimos juegos que nos entregó pero también, a fuertes decepciones bajo el nombre de cosas como Fallout 76, por ejemplo. Debido a lo anterior, hemos decidido listar a los que para nosotros, son los cinco mejores juegos lanzados por la compañía de Maryland a lo largo de todo este tiempo durante el que el PS4 y Xbox One reinaron. Esperamos tus comentarios al respecto.

Dishonored 2

Una de las sagas más infravaloradas de todo el medio. Durante la generación pasada de consolas, los franceses de Arkane Studios se unieron a Bethesda para la creación de una IP completamente nueva bajo el nombre de Dishonored, la cual, a pesar de haber hecho ruido debido a su altísima calidad en todos los apartados, no tuvo los resultados que se esperaban en lo comercial. A pesar de lo anterior, el publisher dio luz verde para una secuela que nos llegó en la presente generación de consolas, siendo una clara evolución de su antecesor. Dishonored 2 es una joya en toda la extensión de la palabra, luciendo sofisticadas mecánicas de stealth, un sin igual diseño de niveles y claro, su impresionante estilo visual y narrativo que se sale todas las convenciones actuales. De verdad, tienes que darle una oportunidad a esta franquicia.

Wolfenstein II: The New Colossus

Con todo y la fuerte decepción que representó Wolfenstein: Youngblood el año pasado, la verdad es que nos mantenemos firmes diciendo que lo mejor que le pudo haber pasado a Wolfenstein fue haber caído en manos de MachineGames, estudio que en este generación de consolas nos demostró un enorme talento. Después de habernos maravillado con los fabulosos The New Order y Old Blood, se lanzó Wolfenstein II: The New Colossus, juego que justo como lo esperábamos, llevó a los FPS a otro nivel completamente nuevo. Además de tener un impecable gameplay al cual es muy complicado quitarle las manos de encima, el exagerado lore e historia de la serie se expandió de muy buena forma para entregarnos un relato digno del recuerdo. Esperemos que una tercera entrega esté en camino y la podamos conocer muy pronto.

The Evil Within 2

Antes del arranque de la presente generación de consolas, Bethesda Softworks comenzó a armarse de estudios sumamente talentosos y sin duda alguna, abrirle la cartera a alguien como Shinji Mikami fue una de esas ideas brillantes. Jalándose al padre de Resident Evil cuando éste ya se encontraba en Platinum Games, derivó en la creación de su propio estudio desarrollador. Tango Gameworks fue el toque japonés que el publisher de Maryland necesitaba. Luego de una excelente primera entrega de The Evil Within que claro, dio nacimiento a otra nueva IP, recibimos la esperada secuela que nos cumplió en todo lo que estábamos esperando y más, luciendo ese terror oriental que juega que con nuestras mentes, así como un gameplay divertido y bien pensado en escenarios que claro, constantemente nos recordaban a lo que Capcom también hace con los famosos survival horror.

Prey

Podríamos decir que Arkane Studios tiene una especie de maldición en la parte comercial de sus juegos. Después de que todo el desarrollo para una secuela del Prey de Human Head Studios publicado por 2K Games de 2006 se fuera por un hoyo en más de una ocasión, Bethesda decidió tomar la IP para darle su propio sabor. Así, la división americana de los padres de Dishonored se encargó de renovarla por completo, incluso desechando todo el material de origen. El resultado fue un juego en primera persona sumamente peculiar y sí, un tanto complicado de tomar, pues su diseño y forma se salían de cualquier molde conocido, presentando una bizarra combinación entre juego de exploración, puzzle y mucho suspenso. Cuando lograbas superar el shock inicial, te dabas cuenta de lo especial que Prey de 2017 es en muchos niveles.

DOOM Eternal

El miedo estaba muy presente, pues luego de tres juegos que se quedaron cortos en todo sentido y claro, el retraso a finales de 2019, no pudimos evitar pensar en la posibilidad de que DOOM Eternal se convirtiera en parte de la mala racha que Bethesda estaba viviendo. En id Software teníamos que confiar. Así es, los padres de DOOM y podríamos decir, de los FPS en general, simplemente no nos fallaron. Al igual que pasó con el regreso triunfal de la saga en 2016, en este 2020 se nos está entregando una secuela que superó por mucho todas las expectativas que teníamos. La nueva aventura del DOOM Slayer es una autentica locura por cómo es que lleva la movilidad dentro del género a nuevos horizontes, luciendo un diseño de niveles digno de estudio y una historia que nos ha atrapado. Sin duda alguna, uno de los más serios candidatos a llevarse el título de Juego del Año.