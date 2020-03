ARMS tendrá un torneo oficial y tú puedes participar

Durante los primeros días del Switch, nos emocionaba mucho el potencial que tenía la nueva IP de Nintendo, ARMS. Esperábamos que ARMS pudiera tener el mismo éxito que Splatoon, pero desafortunadamente Spring Man y compañía no generaron el mismo ruido que los Inklings.

No hemos visto prácticamente nada sobre el juego, hasta ahora. Así de la nada, Nintendo acaba de anunciar que un torneo online oficial está en camino. El título regresará a las arenas con el ARMS North American Open April 2020.

Rip those sleeves off because #ARMS is joining the North American Online Open action! Place in the top 8 and you’ll be eligible for 2500 Gold Points.

The ARMS North American Online Open April 2020 punches off 4/4 at 10am PST, so register today!https://t.co/Sp37jaXwF3 pic.twitter.com/VbaWkVlJjW

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 23, 2020