Revelan en cuánto tiempo se desarrolló Animal Crossing: New Horizons

Aunque Animal Crossing: New Horizons fue confirmado para el Nintendo Switch en septiembre 2018, para sorpresa de nadie, el juego llevaba varios años en desarrollo antes de ser anunciado al público. De hecho, el concepto de la isla desierta se empezó a pensar desde el 2012, poco tiempo después de que Animal Crossing: New Leaf debutará para el 3DS en Japón.

En la misma entrevista con The Washington Post, Aya Kyogoku, director del juego, y Hisashi Nogami, productor, hablaron sobre lo rápido que comenzó el desarrollo de New Horizons después del lanzamiento de New Leaf, y mucho antes de que el Nintendo Switch siquiera existiera. Interesantemente, mientras que el equipo estaba ocupado pensando en su siguiente juego, aún seguían trabajando en la función de Amiibos para New Leaf.

Kyogoku reiteró cómo es que el desarrollo de New Horizons comenzó antes de que el equipo siquiera considerara la existencia del hardware híbrido de Nintendo. En otras palabras, son casi ocho años desde que se empezaron a plantear la idea para esta nueva entrega.

Animal Crossing: New Horizons ya está disponible para Nintendo Switch.

