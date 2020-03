Animal Crossing: New Horizons logra romper récords de venta en Japón

Muchos esperábamos con ansias la llegada de Animal Crossing: New Horizons. Así que no es una gran sorpresa escuchar que este título se ha posicionado en los primeros puestos de juegos mejor vendidos en la última semana, a pesar de las malas reseñas de los fans. En Reino Unidos domina esta lista, pero es en Japón en donde estableció un nuevo récord para la serie, vendiendo más de 2.5 millones de unidades.

De acuerdo con Famitsu, quien recientemente publicó la lista de software y hardware mejor vendido en la última semana en Japón, New Horizons logró vender 1,880,626 unidades físicas en sólo tres días. Por otro lado, de acuerdo con Daniel Ahmad, analista en Nikko Partners, el total de copias, contando a la versión digital, supera las 2.5 millones, convirtiéndolo en el juego más exitoso de la franquicia hasta el momento, y en el mejor lanzamiento de cualquier juego en Switch.



Nintendo Switch hardware sell through exceeded 390k this week in Japan.

– Sales driven by AC launch.

– Record week for Switch HW, beating original 2017 launch week.

– Launch of new Coral Lite / AC Limited Edition.

– Lite easier to find than OG model given recent shortages. pic.twitter.com/oNeOu9NjJm

