Los 5 mejores JRPG Tácticos

Los juegos de rol siempre tendrán un lugar muy especial dentro del medio. Las historias, aventuras y grandes momentos que nos ha hecho pasar este género, se quedarán en nuestras memorias para siempre. Dentro de los mágicos JRPG, existe un subgénero que mezcla las ideas ya establecidas con mecánicas de estrategia, dando como resultado títulos sumamente interesantes que viven en su propio universo. Ahora que se está lanzando el más que esperado, Triangle Strategy, nos pareció un buen momento para recordar a los que para nosotros son, los cinco mejores JRPG Tácticos de todos los tiempos, juegos que por supuesto, te recomendamos probar en cuanto tengas la oportunidad.

Tactics Ogre: Let Us Cling Together

Muy probablemente, la pieza más importante del género, pues básicamente sin su existencia, no tendríamos nada de lo que conocemos actualmente. Desarrollado por Quest Corporation y diseñado por el legendario, Yasumi Matsuno, Tactics Ogre: Let Us Cling Together fue el título que instauró las bases y fundamentos del subgénero, dándole forma y voz propia para que justamente se convirtiera en una nueva rama de los juegos de rol por turnos. Antes de octubre de 1995 ya se habían hecho algunos intentos por insertar elementos de estrategia en un JRPG, sin embargo, no fue sino hasta título que todo tomó forma y dio paso a cosas como el propio Final Fantasy Tactics que llevaría a las masas este tipo de diseño.

Valkyria Chronicles

Sega siempre ha tenido aproximaciones sumamente interesantes a las diferentes formas de diseño ya establecidas, normalmente dándoles un giro para que tomen nuevos sabores. Cuando el PS3 se encontraba viviendo sus mejores momentos, el estudio y publisher japonés decidió hacer una poco convencional apuesta al mezclar el JRPG Táctico ya establecido y bien conocido, con mecánicas de shooter en tercera persona más identificadas en occidente. El resultado final fue Valkyria Chronicles, un impresionante título que no tardó en convertirse en todo un clásico de culto y a dar vida a una nueva saga dentro del género. Además de su excelente diseño, este título brilló por sus entrañables personajes y sobre todo, por la forma en la que mezcló con mucho éxito, ideas de fantasía clásica, con un setting inspirado en la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions

El inicio de los JRPG Tácticos como un subgénero reconocido fue un tanto lento. A pesar del impresionante trabajo que se hizo con el primer Tactics Ogre, no fue sino hasta finales de los años noventa que Square Enix llevó todo a un nuevo nivel. Trayendo al talento de Yasumi Matsuno, el publisher nipón decidió que su serie estrella sería la encargada de la tarea antes mencionada, esto con un maravilloso título que perfeccionaría la fórmula como nadie. Final Fantasy Tactics es una auténtica leyenda del medio por cómo fue que acercó a muchos a este tipo de videojuegos. Importante recalcar que estamos recomendando The War of the Lions, versión con mejoras sustanciales de este clásico del primer PlayStation que se lanzó en el PSP.

Valkyrie Profile: Covenant of the Plume

Seguramente que si eres un entusiasta del rol japonés, sabrás de la importancia que tiene Valkyrie Profile como franquicia para todo el género, siendo una aproximación altamente original y diferente a lo que normalmente tenemos. En la era del Nintendo DS, dicha saga decidió probar suerte dentro de los JRPG Tácticos con lo que fue Valkyrie Profile: Covenant of the Plume, precioso título que si bien, no se arriesga tanto como sí lo hacen sus hermanos de la línea principal, todo lo que intenta lo consigue, entregando una experiencia redonda que simplemente no falla. Sin duda alguna, uno de los rostros menos conocidos del subgénero pero a la vez, más abordables incluso para los nuevos, por lo que te lo recomendamos ampliamente sin importar qué tan amplia sea tu experiencia con este tipo de videojuegos.

Fire Emblem Awakening

La gran joya de la corona. El juego que muy probablemente, mejor represente todos los valores de lo que conocemos como JRPG Táctico y que además, llegó para salvar a una serie que estaba al borde de la extinción. Sí, Fire Emblem Awakening no solo es una obra maestra en toda la extensión del término, sino que también, es un auténtico héroe, pues de no haber tenido el éxito que tuvo en el Nintendo 3DS en 2013, muy probablemente lo estaríamos colocando como el último de los Fire Emblem. Cuesta trabajo decidir por dónde comenzar a hablar de este título, pues básicamente todos sus apartados brillan de manera intensa y es muy complicado encontrarle defectos. Lo que sí te podemos decir es que si apenas te estás adentrando en este mundo del rol de estrategia, te diríamos que éste en específico, es un juego que simplemente no te puedes perder por nada.