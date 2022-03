Ucrania pide la restricción de juegos en Rusia

Desde la semana pasada, varias compañías de videojuegos han reaccionado de diferentes formas a la guerra que se vive actualmente entre Rusia y Ucrania. Desarrolladores europeos han donado dinero, piden soporte de todo tipo, y han establecido fuertemente su posición en este conflicto. Ahora, el día de hoy, el gobierno de Kiev emitió una carta directamente para PlayStation, Xbox y otras compañías de videojuegos para suspender directamente la comercialización de varios productos con Rusia.

En una carta publicada por Mykhailo Fedorov, Viceprimer Ministro de Ucrania y Ministro de Transformación Digital de Ucrania, le pide a diversas compañías de videojuegos de tomar una posición en este conflicto, y llevar a cabo una serie de medidas, como lo visto con Apple recientemente. Entre las opciones que están a la disposición de PlayStation, Xbox y más, está el bloqueo temporal de acceso a servicios de suscripción en Rusia y Bielorrusia, así como el cese de la venta de consolas y juegos en ambos países. Esto fue lo que se comentó al respecto:

@Xbox @PlayStation

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022