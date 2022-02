El pasado miércoles 23 de febrero, Rusia comenzó su invasión de Ucrania. Esto provocó que ciertos desarrolladores de videojuegos, como 11 bit studios, se pronunciaron al respecto. Ahora, más estudios europeos se han unido a ellos, pidiendo solidaridad hacia toda esta situación que engloba al país.

Frogwares, autores de Sherlock Holmes: Chapter One, y demás juegos, publicaron el siguiente mensaje en redes sociales:

“No podemos quedarnos parados. Rusia está atacando nuestro país natal y está negando la soberanía de Ucrania. Estamos tratando de cuidarnos, pero esto es una guerra, no hay otra forma de decirlo.” Pedimos a todos que obliguen a Putin a retirarse de nuestras tierras.”

We can’t just stand by. Russia attacks our homeland and denies the sovereignty of Ukraine. We are trying to stay safe, but this is war, there are no two ways about it. We call on everyone to force Putin to withdraw from our lands #StopRussianAggression — Frogwares (@Frogwares) February 24, 2022

Después tenemos a Sengi Games, desarrolladores de The Serpent Rogue, con la siguiente publicación:

“Queridos amigos, como algunos de ustedes saben, estamos ubicados en Ucrania, y hoy nuestro país fue atacado pro Rusia. Declararon una guerra y actualmente están atacando a nuestros ciudadanos. No podremos ayudarlos con el juego por el momento. Amor y paz para todos.”

Dear friends, as some of you may know, we are based in Ukraine, today our country was attacked by Russia. They declared a War and currently attacking our citizens. We will not able to answer or help you that much with the game atm. Love and peace for you all! — The Serpent Rogue (@TheSerpentRogue) February 24, 2022

De igual forma, Riot Games decidió posponer el Valorant Campions Tour esta semana debido a que múltiples jugadores, comentaristas, y personal fueron impactados por la invasión:

“Después de considerarlo cuidadosamente, hemos decidido posponer el los juegos de la tercera semana de la VCT EMEA. El bienestar de la comunidad es integro para nosotros y por ahora, nuestra prioridad es apoyar a los jugadores, comentaristas, personal y fans afectados por la crisis de Ucrania.”

After careful consideration, we have decided to postpone VCT EMEA Week 3 games. Our community’s welfare is integral to us and at this time, our number one priority is to support the players, casters, staff and fans affected by the escalating crisis in Ukraine. — VALORANT Champions Tour EMEA (@valesports_emea) February 24, 2022

Bungie también se sumó a la causa anunciando que estarán donando el 100% de sus ganancias de las primeras 48 horas de Game2Give a instituciones humanitarias para ayudar con el conflicto en Ucrania.

Our hearts are with our friends and families affected by the events in Ukraine. We will be donating 100% of the proceeds of the first 48 hours of our Game2Give drive to humanitarian aid efforts in response to ongoing conflict. — Bungie (@Bungie) February 25, 2022

Via: IGN