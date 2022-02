11 bit studios, desarrolladores de This War of Mine, anunciaron que, a lo largo de los próximos siete días, estarán donando todas las ganancias del juego a la Cruz Roja de Ucrania para ayudar a las víctimas de la guerra. La compañía polaca resaltó que This of War Mine es un juego diseñado para demostrar los horrores de un conflicto bélico, y apoyan a Ucrania conforme Rusia invade el país.

La declaración oficial de 11 bit studios dice lo siguiente:

“El día de hoy las fuerzas militares de Rusia invadieron el país libre de Ucrania — nuestros vecinos. Como un estudio polaco y como los creadores del globalmente reconocido juego anti-guerra This War of Mine, nos oponemos a la invasión Rusa de Ucrania. Por los próximos siete días, todas las ganancias de This of War Mine, todo su DLC, en todas las tiendas y plataformas será destinado a una causa especial. Dentro de una semana, todo este dinero será donado a la Cruz Roja de Ucrania para apoyar a las víctimas de guerra en Ucrania.”

Actualmente, This War of Mine: The Little Ones tiene un descuento del 80% en la PlayStation Store y del 75% en Steam.

Via: Twitter