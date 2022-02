¿Por qué The King of Fighters XV es considerado difícil?

Hace algunos días se estrenó The King of Fighters XV. La comunidad dedicada a los juegos de pelea, así como la leal legión de seguidores que tiene el juego, recibió muy bien este título de SNK. Sin embargo, pese a contar con opciones para facilitar el aprendizaje y el disfrute por contendientes novatos, la etiqueta de ser un juego complejo se mantiene. No sólo entre los players, también en varios reseñistas alrededor del mundo.

La idea de que los juegos de The King of Fighters son complicados es ya muy añeja. Incluso ha generado polémicas en la comunidad dedicada a los juegos de pelea en habla inglesa. El hecho de tener que dominar los movimientos y matchups de tres personajes, así como diversas mecánicas de juego como los saltos largos o cortos, complica el panorama. Incluso el sistema de combos, tanto por su alto grado de dificultad como lo duro que es salir de ellos, es parte de una controversia que naturalmente ha llegado a su entrega más reciente.

La complejidad es parte del ADN del juego. Especialmente porque tiene detrás elementos de dos sagas fundacionales en los juegos de pelea creados por SNK. Principalmente la manera de implementar combos en Fatal Fury Special, título lanzado en 1993. Del mismo modo se rescataba los Súper Ataques y Movimientos de Desesperación que introdujo Art of Fighting en el género. Sumado, por supuesto, a la idea de contar con equipos de tres personajes.

“Los juegos de pelea al estilo de Fatal Fury son lo común en el género, por lo que fue un punto de partida natural para nosotros”, señaló el equipo de desarrollo a la revista japonesa All About Series poco después del lanzamiento. “Más allá de darle a los jugadores una amplia variedad de personajes, pensamos que lo mejor sería hacer un juego que no cambiara drásticamente las mecánicas de juego a las cuales la gente está acostumbrada”.

Platicamos con dos jugadores que han sido importantes en la escena competitiva de The King of Fighters, así como en otros títulos de pelea, acerca de lo que es este aspecto del juego. Naturalmente es un debate relativamente abierto, que no quita el valor de un título cuya recepción ha sido positiva pese a la polémica de su complejidad.

Una serie complicada de dominar

Marco Miranda, también conocido como “Markyo” es actualmente líder de la agrupación Arcade Rumble. Bajo la tutela de la misma compiten diversos jugadores top en México, respaldándolos para participar en torneos tanto en el país como en el extranjero. También es organizador de torneos como los de la Mexican Mash Series, en los que durante diversas fechas se enfrentan los mejores en diferentes títulos.

“Considero que la dificultad de KOF radica especialmente en dos componentes: las peleas en equipos de tres y la ejecución de los combos”, nos platica Markyo. “En la mayoria de los fighting games modernos te enfocas a mejorar a uno dos personajes. En KOF tienes que entrenar para tres personajes para roster inicial, para los nuevos jugadores puede ser abrumador”.

En cuanto a los combos, Markyo señala que a diferencia de otros juegos el sistema de combos no sólo se trata de presionar botones en tiempos específicos. Sino que además está el hecho de que cada personaje en The King of Fighters es único y, por ello, la variedad de combos es tan variada como los personajes disponibles. A esto hay que añadir el hecho de que, en palabras de Marco, la serie presenta cambios muy marcados de entrega a entrega. Por ello es difícil encontrar jugadores que dominen la serie en su conjunto. Por lo mismo, considera que SNK debe dar más herramientas para introducirse a la saga.

“Considero que la adición de los trials en KOF XIII, por ejemplo, ayudaron mucho a los jugadores nuevos y veteranos a entender las mecánicas de juego y los combos, así como la optimización de los mismos”, nos señala Miranda. “A pesar de que estos también existen en KOF XV, son de poca dificulta y pocos en relación a los de XIII”.

“Los fighting games son difíciles, requieren de paciencia, practica y tiempo. Les diría que busquen un grupo de personas en su mismo nivel para practicar el juego y cada que puedan jueguen contra jugadores más fuertes que ellos para ir aprendiendo cada vez más” recomienda Markyo a los jugadores que están llegando a la serie. “En los juegos de pelea no todo es el terreno profesional, debe existir el juego competitivo pero no necesariamente profesional que ayude a los nuevos jugadores a disfrutar el juego”.

Una edición mucho más amigable

Rolando “ViolentKain” Neri es un veterano en la escena competitiva de The King of Fighters. Subcampeón en EVO 2016, actualmente forma parte del equipo TxC. Fue uno de los principales contendientes mexicanos de las entregas XIII y XIV, rol que busca mantener en la reciente edición. Para él el juego no es tan complejo como iteraciones anteriores.

“Las versiones de antes eran difíciles en cuestiones de ejecución y tiempos. En esta versión da la impresión de que los desarrolladores se enfocaron en hacer el juego más sencillo sin perder la esencia de lo que es KOF, uno se puede mover más libremente y se enfoca un poco más en el juego neutral que en los combos”, nos comenta ViolentKain, para quien la etiqueta de difícil que tiene el juego es más un meme de la comunidad que un aspecto real en el mismo.

“Si bien algunos combos son difíciles, la mayoría solo es repetir una y otra vez el mismo movimiento o cancel”, resalta Rolando. “Creo que la razón por la que KOF es considerada difícil es porque necesitas aprender tres personajes al mismo tiempo, algo que se considera difícil de hacer en un juego de pelea tradicional”.

Mecánicas como los autocombos, menciona Neri, no son del todo bien recibidos por la comunidad. Esto porque le resta al jugador el esfuerzo de realizar combos. Aunque, al mismo tiempo, acepta que fue una buena implementación por SNK apelando a los jugadores nuevos. Eso sí, señala que hacer de la serie algo más accesible sin mayor razón podría terminar quitándole parte de su esencia.

“Jueguen con los personajes que les gusten. Jueguen el tutorial y las misiones de cada personaje que escogieron, así se irán familiarizando”, comparte ViolentKain. “Recomiendo que busquen a jugadores de su nivel, para que puedan disfrutar mejor del juego. Si buscan entrar en el competitivo, recomiendo utilizar personajes fuertes y practicar seguido”.

Sí, la serie tiene elementos que la vuelven complicada a los ojos de muchos jugadores. Especialmente no habituados a lo que ha sido por años. Recordemos que, originalmente, es un híbrido de dos juegos muy peculiares para su género, sumado a la evolución natural que ha tenido la serie en más de 25 años. ¿Consideras que es realmente una franquicia compleja al momento de jugar?