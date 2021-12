No podemos negarlo. The King of Fighters es una serie de videojuegos que forjó a la comunidad mexicana que sigue los títulos de pelea. Por lo mismo se ha construido un legado no sólo de pasión por el juego, sino que además jugadores nacionales han llegado lejos en diversos torneos. Desde campeonatos mundiales hasta victorias sobre los mejores players del planeta. Incluso una cultura propia, desde el refrán acerca de las preferencias personales y morales que tienen quienes juegan con Rugal hasta cómo se nombra a Iori bajo el disturbio de la sangre.

The King of Fighters XV llega en poco más de dos meses a partir de la publicación de este texto. El hype de la comunidad es alto, no sólo por el hecho de ser una entrega nueva. También por representar el arribo a una nueva generación, visualmente hablando, sino por las nuevas posibilidades en cuanto a gameplay que promete. Sin contar, por supuesto, el capítulo que significa en materia narrativa. Porque si un lore de los fighting games ha destacado e impactado en su comunidad es el de esta franquicia de SNK.

El fin de semana del 18 de noviembre vimos una versión beta pública del juego. Clásicos como Iori o Kyo, regresos como el de Yashiro o Shermie, fichajes recientes como el de Shun’ei o personajes nuevos como Dolores estuvieron en el róster limitado. Los jugadores tuvieron en sus manos la posibilidad de probar tanto sus movimientos como su gameplay. Incluidos, por supuesto, miembros destacados de esta comunidad local mexicana.

Jugadores que han competido al más alto nivel en la franquicia, especialmente en tiempos recientes, tuvieron no sólo la oportunidad de desarrollar una opinión de lo que este juego puede presentar. También de compartirla con el resto de los players. No sólo a través de sus propias redes sociales y sus propios contenidos. Platicaron con nosotros sobre su parecer en torno al proyecto y lo que significará para la comunidad.

El Netcode es un volado

Antonio Medrano es conocido como “Kusanagi”. Es un jugador de fighting games destacado en diversos títulos, que van desde los air dashers clásicos de Arc System Works como la serie Guilty Gear hasta Street Fighter V. En este último fue participante del evento olímpico Intel World Open y medallista por la región de Latinoamérica Norte.

Por supuesto The King of Fighters es una serie que no ha estado lejos de sus actividades. Ha sido participante en eventos como Evo para entregas como la XIII y la XIV. Con ese bagaje, tiene una opinión importante acerca de lo que ha sido la evolución hacia la entrega número XV de la franquicia.

“Es una mejora sin duda respecto a la XIV, pero en ocasiones se siente poco responsivo. Tal vez sea cosa de acostumbrarse, pero sí se siente más cercano a sus bases y en general es divertido”, nos contó el player. “Si te gusta The King of Fighters debes darle la oportunidad”.

Otro aspecto que llama la atención es el netcode. Se prometió rollback, un cambio importante respecto al delay based que se trabaja regularmente en los títulos de peleas con manufactura japonesa. La beta tuvo, entre otros aspectos, una prioridad de probar su funcionamiento.

“El netcode todavía es un volado. A veces se siente muy bien y a veces se siente nefasto. Pero van por buen camino”, nos platicó el medallista olímpico en torno a un aspecto que es clave. Tan fundamental es que, debido a los problemas de rendimiento que ha tenido en varios títulos de pelea nipones, no ha podido explotarse el competitivo online durante la pandemia.

Alineación y balanceo

Rolando Neri tiene como gamertag “Violent Kain”. Subcampeón mundial en The King of Fighters XIII dentro de Evo 2016, se ha mantenido como jugador de alto perfil en la edición XIV. Para dicha entrega logró títulos regionales y, de hecho, venció al jugador chino Zheng “Xiaohai” Zhuojun en el Neo Geo World Tour de 2019. Gamer considerado en la actualidad como el mejor dentro de la franquicia.

Violent Kain ha sido muy activo en la saga en los últimos dos años. La entrega XV no fue la excepción, especialmente respecto a la beta. Fue partícipe de torneos alrededor de la misma y, además, realiza diversos contenidos. No sólo comentando los tráilers, sino también gameplay tan pronto como se dio la posibilidad.

“La reciente beta de KOF XV me pareció excelente, ya que pudimos confirmar cosas que llevábamos especulando bastante tiempo, además que pudimos ver ciertos cambios que no eran tan obvios”, comentó el jugador mexicano. “El sistema en general es muy similar al de KOF XIV, pero balanceado, es decir, ya se pueden utilizar los movimientos EX fuera de Max Mode y sólo cuestan la mitad de una barra”.

Violent Kain nos indica que, en esta nueva entrega, el Max Mode ha cambiado de una a dos barras como costo. El Quick Max, por otro lado, provoca una ligera pausa en el juego y hace difícil una frame trap en esta situación. Aunque estos cambios no se comparan con nuevas mecánicas.

“Contamos con una nueva mecánica, el Shatter Strike, que es un movimiento muy similar al Guard Break Attack visto en KOF Neowave, combinando el wire damage del CD que se introdujo en la XIV. Su costo es de una barra, pero si conecta, se recompensa al jugador recuperando media barra de poder”, nos platica Rolando. “Si conecta en el piso, el oponente queda en el suelo pero en el primer hit el oponente se considera airborne. Si conecta en el aire, se produce wire damage, pudiendo castigar al oponente después del rebote en la pared”.

Es Nerf o nada

Es común contar con la narrativa de que hay personajes rotos en los diversos juegos de pelea. Además de que, naturalmente, se culpa a los jugadores de ser movidos por los peleadores en vez de ser lo opuesto. En la edición XIV de la serie hubo personajes acusados de esto, además de que combatientes de alto perfil en versiones aún más añejas están de vuelta. Naturalmente, hay una opinión al respecto.

“Shun’ei en esta versión está severamente nerfeado, comparado con su version en KOF XIV, pero eso no quiere decir que sea low tier. Es simplemente un buen personaje. Por ejemplo: el movimiento Scarlet Phantom EX antes hacia wire damage (rebotar en la pared), ahora es hard knockdown. Después del movimiento Aqua Spear EX se puede hacer follow-up para continuar el combo”, considera el jugador. “El único cambio significativo que tiene Kyo es el golpe fuerte de lejos, que ahora da un paso hacia enfrente mientras da el golpe, lo cual es una herramienta muy útil y definitivamente hace al personaje más fuerte que antes”, añade Neri. “Iori tiene varios movimientos nerfeados, cómo ‘la chueca’ (j, b+B), que el hitstun se redujo o la patada fuerte de lejos, por lo que se tarda mucho más en iniciar y recuperarse, entre otros nerfeos. Aún así, el personaje se siente fuerte, y tiene nuevas rutas de combos”. “Shermie, Yashiro y Chris son casi iguales a su versión KOF 2002. A algunos les quitaron algún movimiento como el ‘Shermie whip’ que ya no puede hacer remate en el piso. A otros les nerfearon algo, como la barrida de Chris, que ya tiene un hurtbox más grande y se tarda mucho más tiempo en recuperar”, comentó el player en torno a un equipo muy esperado del título. “Dolores me sorprendió mucho, tiene un estilo único comparado con todos los personajes que han salido en la saga, pues tiene teleports, command grabs y poderes que pegan desde muy cerca hasta muy lejos”.

Violent Kain recalca que esta versión del netcode es uno muy particular, conocido como GGPO, el cual es uno de los mejores en el mundo. Con él, indica, se pudo realizar durante la beta un torneo con jugadores desde Canadá hasta Colombia sin muchos problemas. Además, en su opinión, se trata de un título que tiene potencial para convertirse en uno de los mejores en toda la saga.

Será el 17 de febrero próximo cuando, en PS4, PS5, Xbox Series y PC, veamos el resultado de un trabajo para darle nuevo lustre a una serie de peleas muy querida por el público mexicano. Los jugadores de alto perfil ven en este proyecto un potencial muy alto para lograr este objetivo. Queda en manos de SNK cerrar este ciclo y construir, de manera más que satisfactoria, un título que devuelva la saga al lugar entre lo mejor del género donde pertenece.