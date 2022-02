Por si ya lo habías olvidado, Fall Guys: Ultimate Knockout también estaba programado para llegar a Switch y Xbox, pero estos planes se retrasaron el año pasado de forma indefinida. Después de casi un año de silencio, Mediatonic finalmente ha dado información sobre ambas versiones y prometen que siguen trabajando en ellas.

La noticia fue compartida mediante el blog oficial del juego, en donde también se detalla la nueva función de crossplay que permitirá a los jugadores de PC y PlayStation jugar entre ellos:

“Sabemos que están esperando por noticias sobre Fall Guys en Nintendo Switch y Xbox. Ya estamos terminando con su desarrollo, y aunque no estarán disponibles con esta actualización, siguen planeadas. Hasta entonces, nos emociona habilitar la funcionalidad crossplay para nuestras plataformas existentes como un primer paso.”

En esta publicación también se menciona un nuevo modo de juego, Sweet Thieves, que suena muy similar a Among Us. Pero lo importante es que las versiones de Switch y Xbox de Fall Guys todavía no han sido descartadas.

Nota del editor: Fall Guys puede resultar bastante divertido, aunque la gente ya perdió interés por el juego. Esto ciertamente sorprende porque Mediatonic ha estado lanzando un montón de actualizaciones para incluir colaboraciones con populares franquicias como Cuphead y hasta NieR: Automata.

Via: Fall Guys