El año pasado tuvimos nuestro primer tráiler de Dragon Ball Super: Super Hero, e inmediatamente, los fans notaron que esta próxima película estará utilizando un nuevo nivel de animación totalmente distinto al que vimos en DBS: Broly. Ahora, el director de este largometraje ha hablado sobre esta nueva animación y cómo es que utilizará imágenes generadas por computadora para mejorarla.

Tetsuro Kodama, director de Super Hero, estuvo presente en una reciente presentación en donde habló sobre esta animación, así como algunos de los retos que vienen al momento de trabajar en ella. En las propias palabras de Kodama:

“En mi caso, no sé qué podría ser, pero, ¿tal vez una sensación de presión? No soy el tipo de persona que normalmente siente esas cosas, pero últimamente, me han estado temblando los ojos. También es importante mencionar que crecimos a la mitad de la generación de Dragon Ball y desde entonces, el fandom se ha vuelto más y más grande hasta convertirse en este gigantesco fenómeno. Pero tenemos una misión de pisar terreno nuevo y ayudar a cultivar nuevos fans. ¿Entonces, qué tipo de animación nos ayudaría a alcanzar esa meta? Ahí es donde empezó nuestro proyecto.”

Y es que algunos fans no están contentos en que Super Hero deba utilizar imágenes generadas por computadora para su nuevo estilo de animación, ya que como hemos visto anteriormente, esta mezcla no siempre arroja resultados favorables. Pero por todos los adelantos que hemos visto de Super Hero, parece que la comunidad no tiene nada de qué preocuparse.

Dragon Ball Super: Super Hero llega a cines de Japón el 22 de abril de 2022.

Nota del editor: Más allá de la historia y los nuevos personajes, otra de las cosas que más me emociona de Super Hero es justamente esta nueva animación. DBS: Broly hizo un increíble trabajo con ella, y creo que esta nueva película nos sorprenderá todavía más.

Via: ComicBook