Los 5 mejores RPG disponibles en DS

Nunca es tarde para jugar algo. Siempre que uno se encuentra el momento, es una gran idea tomar algún gran clásico que por tal o cual motivo, hayamos pasado por alto. Pareciera que fue ayer cuando el Nintendo DS rompía todos los récords de ventas, albergando una gigantesca cantidad de títulos chatarra y a la vez, siendo casa de varios de los más grandes juegos de todos los tiempos. Durante aquellos días, los RPG encontraron un especial espacio en la portátil, por lo que decidimos hacer una lista de cinco imperdibles que te recomendamos, vayas consiguiendo cuanto antes pues cada día que pasa, se vuelven más raros y sobre todo, caros.

The World Ends With You

Los juegos de Tetsuya Nomura siempre serán especiales por un montón de razones y en 2007 cuando el Nintendo DS se encontraba viviendo sus mejores momentos, decidió lanzar una curiosa propuesta que de nueva cuenta desafiaba lo que siempre hemos entendido como RPG. The World Ends With You es un título no solo lleno de estilo que te lleva a las calles de Tokio como pocos, sino que es uno que se arriesgó fuertemente al implementar un sistema de juego en el que la touch screen de la consola era la base de todo el gameplay. Sorprendentemente todo funcionó a la perfección y el título rápidamente se convirtió en uno de los imperdibles de la consola. Lastima que su port en Switch simplemente no tuvo los resultados que se esperaban.

Chrono Trigger

Probablemente el mejor JRPG de todos los tiempos. Cuando se habla de Chrono Trigger, se habla de verdadera realeza dentro del género, pues básicamente se formó un equipo de ensueño para la creación y desarrollo de este juego originalmente lanzado en 1995 para el Super Nintendo. Para fortuna de todos nosotros y claro, viendo el gran éxito de la portátil, Square Enix decidió hacer un excelente port que incluso supera a la obra original en algunos apartados para el Nintendo DS. Traer una aventura de ese tamaño en una consola que nos podemos llevar a cualquier lado fue algo verdaderamente alucinante que hasta nuestros días, seguimos recordando con mucho cariño.

Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

Por alguna extraña razón, Dragon Quest jamás ha logrado despegar en América. Ni siquiera podemos comparar su popularidad con algo como Final Fantasy de este lado del mundo. Como sea, desde sus inicios, el propio Nintendo ha hecho varios esfuerzos para impulsar la saga creada por Enix y como ejemplo, tenemos los lanzamientos que se dieron en el Nintendo DS. Recibiendo versiones mejoradas de la cuarta, quinta y sexta entrega, la portátil se convirtió en un paraíso para los fans de DragQue que incluso desembocó en que la novena entrega, fuera exclusiva de esta consola. La verdad es que te recomendamos todos estos juegos, pero probablemente, el mejor de ellos sería Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride.

Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story

Después de todo el fenómeno que fue Super Mario RPG, los fans nos quedamos con gansas de ver mucho más del plomero dentro de un juego de rol. Por un lado, Intelligent Systems tomó las riendas con Paper Mario y por el otro, el ahora difunto Alpha Dream creó una IP completamente nueva bajo el nombre de Mario & Luigi, la cual, a pesar de sus bajas ventas, no ha hecho más que regalarnos títulos memorables. Muy probablemente, el mejor de toda esta fabulosa saga es Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story, juego en el que el famoso villano toma un papel protagónico y en más de una ocasión, te hace soltar una carcajada debido a lo bien escrito que está. De igual forma te contamos que cualquier título de esta franquicia es ideal para entrar al género.

Golden Sun: Dark Dawn

Durante la era del Game Boy Advance, Camelot, estudio famoso por hacer varios de los juegos deportivos de Mario como Mario Golf y Mario Tennis, decidió incursionar en el mundo del los RPG con una IP completamente nueva creada en casa. Así nació la leyenda de Golden Sun, juego que nos enamoró y que poco tiempo después recibió una secuela en la misma plataforma. La espera fue larga pero finalmente en 2010, la tercera entrega bajo el nombre de Golden Sun: Dark Dawn, se lanzó, siendo justo lo que todos los fans estaban esperando. Desafortunadamente, no sabemos en qué estado esté actualmente la franquicia o si es que sigue con vida. Esperemos que en algún punto, alguien se anime a financiar una cuarta entrega.