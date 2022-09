Los 5 mejores hack & slash modernos

Una de las mejores cosas del gaming como medio de entretenimiento tiene que ver con su gran variedad de formas de diseño. En un intento por darle algo de orden a toda esta diversidad, hemos acuñado algunos términos algo informales para denominar géneros y así, hacer más simple la descripción de tal o cual obra. Ejemplo de lo anterior son cosas como los llamados hack & slash, aquellos títulos de acción en los que normalmente, con el uso de un arma blanca como principal herramienta, tienes que acabar con decenas de enemigos en batallas muy intensas y de gran velocidad. A lo largo de los años, este estilo de hacer videojuegos ha venido evolucionado de muchas maneras y sobre todo, mejorando todos los errores que se cometían cuando el medio dio el salto a las tres dimensiones. En este listado especial, te presentamos los que para nosotros son, los cinco mejores hack & slash que podríamos considerar ya de la época moderna o contemporánea.

Bayonetta 2

Sin lugar a dudas, podríamos decir que el mayor exponente actual del hack & slash moderno se llama Platinum Games. Desde que nació y comenzó a publicar juegos en la primera década del siglo en curso, el estudio japonés ha dedicado buena parte de sus esfuerzos en hacer que el género siga alcanzando más y mejores cosas. Luego de que su alianza con Sega diera vida a la icónica Bayonetta, una secuela cada vez se veía más lejana, sin embargo, en un movimiento bastante inesperado, Hideki Kamiya y compañía, de alguna manera convencieron a Nintendo para tomar las riendas de la serie y así, financiar Bayonetta 2. En medio de un complicado momento comercial para el Wii U, el juego se lanzaba en 2014 como una exclusiva, la cual, en poco tiempo llegaría al Switch con una versión mejorada. Sobra decir lo brillante que es este título en todos sus apartados y uno de los más icónicos representantes de su género.

Devil May Cry 5

Capcom está en medio de uno de los mejores momentos de su historia. Luego de haber pasado años de muchas dudas y de productos muy criticables, el estudio y publisher de Osaka decidió tomar de nuevo el buen camino para que prácticamente desde el estreno de Resident Evil VII en 2017, no volviera a fallar. Uno de los juegos que cimentó dicho paso fue Devil May Cry 5, secuela de la importante franquicia de hack & slash por la que hubo que esperar un largo tiempo y que por momentos, parecía que nunca llegaría. Además de hacer uso magistral del impresionante RE Engine para lucir gráficas y audio de auténtica vanguardia, esta nueva aventura de Dante y compañía se sentía adecuada y moderna en todos sus apartados, pues a pesar de que en efecto, mantiene muchas de las formas de sus antecesores, lo que se logró en términos de control y mecánicas, no es algo que nos toque ver a diario dentro del medio.

Astral Chain

Todo el tiempo se está criticando al medio por la falta de ideas nuevas y del uso excesivo de secuelas. No obstante, también tenemos que reconocer que constantemente se nos están presentando conceptos innovadores con propiedades intelectuales totalmente frescas. En 2019, como parte de esta noviazgo entre Platinum Games y Nintendo, pudimos conocer al maravilloso Astral Chain, título dirigido por Takahisa Taura y desarrollado por Platinum Games que llegaba como exclusiva del Nintendo Switch. Más allá de su loco concepto de agentes de la policía peleando contra monstruos del plano astral, el juego tomó riesgos muy importantes para indudablemente, presentar la experiencia hack & slash más vanguardista y avanzada en términos de mecánicas y controles en un muy largo tiempo. ¿Qué lo hace tan especial? Pues bien, esta idea de básicamente estar controlando a dos personajes en todo momento, hace que la forma de abordar al género, cambie por completo. Lo mejor es que es una idea que funciona a la perfección cuando se pone en práctica.

God of War

Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la respuesta occidental más importante al dominio japonés en el hack & slash vino por parte de Santa Monica cuando en la era del PS2, nació God of War, saga que se extendió a lo largo de varios juegos, dándole vida a una de las franquicias más queridas del medio. Cuando se anunció que en 2018 vendría una reimaginación de la serie en todos los niveles, no pudimos evitar preocuparnos, lo cual, salió volando por la ventana en cuanto comenzamos a controlar a Kratos en su nueva faceta. El equipo de Cory Barlog encontró el punto de balance perfecto entre el estilo cinemático de los juegos modernos de Sony, con cómo es que debería de funcionar un nuevo juego de la saga. Dicha entrega no solo se ve y se escucha impresionantemente bien, sino que se juega casi a la perfección, demostrando de nueva cuenta el nivel del estudio desarrollador.

NieR Automata

La obra de Yoko Taro es una de las más especiales de todo el medio, sin embargo, la realidad es que no se volvió algo tan coincido sino hasta 2017 gracias al ya legendario NieR Automata a pesar de que en efecto, ya muchos más o menos lo ubicaban por lo que representó NIER en la era del Xbox 360 y PS3, juego que a su vez, se desprendió de la saga de Drakengard. Lo que hizo tan especial a la aventura de 2B tuvo mucho que ver con su increíble diseño de personajes, pero también, gracias a su impresionante manejo de ciencia ficción filosófica y claro, al impresionante trabajo que hizo Platinum Games al momento de desarrollarlo. Indudablemente, Square Enix tomó la mejor decisión de irse con estos expertos en hack & slash para darle vida a uno de los juegos más importantes para el género, pues además de controlarse a la perfección, echa mano de elementos de bullet hell para darle variedad a su gameplay. Ni qué decir del sublime trabajo que se hizo con su apartado musical.