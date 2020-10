Los 5 juegos mejor calificados del PSP

A lo largo de las últimas semanas hemos estado repasando a los juegos mejor calificados en Metacritic de diferentes plataformas modernas. Por tal motivo, nos pareció interesante ir un poco más atrás en la historia para ver qué había sucedido con viejas consolas que nos regalaron muchas horas de diversión. Sin lugar a dudas, el PSP de Sony entra en esta categoría, por lo que a continuación te presentamos a los cinco títulos lanzados en la bella portátil que más altos scores registran por parte de la crítica especializada.

Metal Gear Solid: Peace Walker (89)

A pesar de que con el tiempo, los Metal Gear Acid fueron recibiendo mucho más aprecio del que tuvieron en su momento, la realidad es que todos seguíamos con ganas de un Metal Gear Solid que aprovechara el poder del PSP. Pues bien, a pesar de la tardanza, Hideo Kojima cuando aún trabajaba en Konami, se encargó de sorprendernos nuevamente con lo que fue Metal Gear Solid: Peace Walker, título que si bien, intentaba reinventar hasta cierto grado la fórmula de la serie, conseguía sentirse como esta súper producción que podríamos llevar a todos lados. Una de esas grandes joyas que probablemente, no muchos han probado.

Lumines (89)

Las consolas portátiles y los puzzles nacieron para estar juntos, por lo que el PSP de Sony necesitaba de uno para poder ser alguien en este complicado mercado. Q Entertainment vio dicha oportunidad y lanzó el espectacular Lumines en el PlayStation para llevar. ¿El resultado? Un fabuloso videojuego que nos entró en el cerebro para robarse decenas y hasta cientos de nuestras horas. Sus increíbles gráficas, espectacular soundtrack y por supuesto, adictivas y perfectamente bien diseñadas mecánicas de juego, hacen de este título un verdadero imperdible que en su momento, fue muy aclamado por la crítica especializada.

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable (89)

Nuestra lista de los juegos mejor calificados del PSP simplemente no podía estar completa sin representación de los RPG, y qué mejor Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable. El clásico del PS2 recibió un importante lavado de rostro para ser adaptado a la portátil, dando como resultado una increíble versión que nadie se debería de perder por nada. Es importante mencionar que para cuando este título llegó al mercado, la saga seguía siendo considerablemente desconocida en América. El boom que tuvo gracias al legendario Persona 5, aún estaba lejos. Pero recuerda, jamás es tarde para jugar algo, por lo que te recomendamos darle una checada a esta propuesta.

Grand Theft Auto: China Town Wars (90)

Sí, lo sabemos. ¿Dónde quedó Liberty City Stories o Vice City Stories? Pues bien, a pesar de lo grandes que son esas dos entregas en el PSP y cómo fue que lograron entregar una experiencia de GTA 3D completa en la portátil, para la crítica, lo que Grand Theft Auto: China Town Wars consiguió fue mucho más importante. Juego originalmente lanzado para el Nintendo DS, esta entrega nos regresaba a las raíces de la franquicia al presentar una vista aérea, solo que claro, con todas las mecánicas modernas de sus antecesores más cercanos. El resultado de este experimento de Rockstar Games es por demás interesante por cómo es que justamente, mezcla de una manera perfecta lo viejo con lo nuevo de esta amada serie.

God of War: Chains of Olympus (91)

Un God of War completo para llevar. Bajo esta idea, la gente de Ready At Dawn le presentó su propuesta tanto a Santa Monica Studio, como a Sony. Ambas compañías quedaron fascinadas con los que se estaba logrando y se le dio luz verde al proyecto. Así, después de un par de años en desarrollo, God of War: Chains of Olympus quedó listo para su llegada al mercado. La promesa se había cumplido. Las diferencias gráficas y sobre todo de gameplay entre este nuevo título y sus hermanos del PS2, eran casi imperceptibles. El PSP dejaba claro que su poder estaba para dar mucho más de lo que se pensaba y claro, para cumplir con presentar experiencias completas AAA para llevar.