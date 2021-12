Los 5 juegos mejor calificados del año en Metacritic

2021 ha sido un año verdaderamente memorable si de estrenos de videojuegos hablamos. Prácticamente en cada mes, tuvimos un lanzamiento de consideración que dio mucho de qué hablar. Ahora que nos encontramos cerrando el ciclo, las discusiones sobre qué título o títulos fueron los mejores, están a la orden del día. Con el objetivo de ser mucho más precisos en todo este asunto, hemos decidido echarnos un clavado en Metacritic, sitio que como seguramente bien sabes, recopila las calificaciones dadas por los principales medios alrededor del mundo y así, presentar un score promedio de cada juego. A continuación te presentamos la lista de juegos lanzados este año con los números más altos. Cuéntanos ¿cuál de todos ellos te dejó sorprendido?

Deathloop (88)

La nueva y más reciente joya de Arkane Studios. A pesar de todo el renombre del estudio francés gracias al espectacular trabajo que se hizo con los Dishonored, había quien se atrevió a dudar de lo que será su siguiente gran proyecto, uno que saldría de manera exclusiva de consolas en el PlayStation 5. Deathloop se lanzó a mediados del pasado mes de septiembre y resultó que en efecto, era una nueva forma de ver a los llamados immersive sims, presentando un mundo y una narrativa que se iba construyendo como ninguna otra cosa que nos hubiera tocado ver en el pasado. De alguna forma, los también padres del más reciente Prey, encontraron la manera de estirar su propia fórmula hacia nuevas cosas que en cada momento nos volaron la mente. Todo esto no tardó en ser reconocido por la crítica y las buenas calificaciones comenzaron a llegar por todos los frentes.

Death’s Door (88)

¿Qué sería de una lista de este tipo sin algo de representación independiente? De la mano del pequeño estudio británico, Acid Nerve, el mes de julio se vio engalanado por Death’s Door, dungeon crawler con muchos elementos de The Legend of Zelda y Dark Souls que a primera vista podría parecer como uno más del montón, pero que en cuanto lo comenzabas a jugar, podías apreciar el grandioso trabajo que se hizo a nivel de control, mecánicas de juego, diseño de puzzles y de niveles, así como presentación visual y sonora. Todos estos elementos generaron que poco a poco, la publicación de Devolver Digital comenzara a sonar por todos los frentes y así, la prensa le diera el reconocimiento que se merecía con calificaciones verdaderamente destacadas. Sobra decir que estamos ante uno de esos imperdibles de este año que deberías de estar jugando en cuanto tengas la oportunidad, esto sin importar qué tanto te atraigan los llamados juegos indie.

It Takes Two (89)

Muy probablemente, el juego más especial que nos haya tocado disfrutar este año. Luego de haber entregado una experiencia bastante descafeinada con lo que fue A Way Out, el mediático Josef Fares y Hazelight Studios regresaron con una propuesta totalmente enfocada a la idea de dos jugadores cooperando para poder progresar. It Takes Two se apoderó de las miradas durante el mes de marzo y claro, básicamente el resto de 2021 por la manera tan especial en la que hacía que justamente la coordinación de dos jugadores en un juego lineal enfocado en la narrativa, lo fuera todo. Además de sus impresionantes visuales y encantador historia llena de matices, este título brilló intensamente gracias a que prácticamente en cada uno de sus niveles, te cambiaba la jugada por completo al presentar mecánicas totalmente distintas a las de la escena anterior, provocando que tuviéramos una aventura repleta de sorpresas y grandes momentos en compañía de alguien más.

Psychonauts 2 (91)

Lo más seguro es que si nos pusiéramos a revisar qué juegos de este año estuvieron a punto de no existir, Psychonauts 2 encabezaría la lista por mucho. Luego de que la primera entrega se convirtiera en todo un clásico de culto, Tim Schafer y Double Fine decidieron emprender la peligrosa aventura de hacer una secuela, esto por medio del fondeo colectivo y demás estrategias para poder financiar el enorme proyecto. Justo cuando las cosas se estaban complicando más, Microsoft se acercó con una oferta de comprar al estudio y claro, inyectar el resto del capital para que la nueva aventura de Raz se pudiera hacer realidad. Al final, se optó por este camino y en agosto estábamos disfrutando del que sin duda es, uno de los mejores platformers 3D de todos los tiempos, pues además de ser tremendamente divertido gracias a sus excelentes controles y alucinante diseño de niveles, nos presentó una entrañable historia llena de personajes que han quedado para la posteridad.

Forza Horizon 5 (92)

Playground Games es uno de los estudios de Microsoft que siempre ha sabido mantener la línea para que cada uno de sus trabajos sean de enorme calidad. Por tal motivo, todos sabíamos perfectamente que Forza Horizon 5 simplemente no podía fallar. Nadie se equivocó pues cuando llegó el momento de disfrutarlo a inicios del mes de noviembre, quedamos impactados por la forma en la que se recrearon varios de los espacios más reconocidos de todo México y claro, cómo es que de nueva cuenta, el estudio británico presentaba un juego de carreras de mundo abierto brutalmente destacado en cada una de sus partes. Es cierto que se sigue al pie de la letra la misma fórmula que se perfeccionó desde Forza Horizon 3, pero nos estaríamos equivocando al no reconocer que cada una de las partes de esta entrega simplemente funciona y cumple con su misión de una sensacional manera. Todo esto claro, fue reconocido por la crítica con muy elevadas calificaciones desde todos los frentes.