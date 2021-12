Surge el registro de Halo: The Endless

Pese a que Halo Infinite llegó a consolas y PC el día de ayer, Microsoft y 343 Industries siguen trabajando arduamente para expandir el universo de Master Chief. Si bien por el momento no hay detalles oficiales, un nuevo registro de marca revela que la siguiente incursión en este mundo no estaría tan lejos.

El día de hoy se encontró un registro en el sitio de Justia, el cual se especializa en este tipo de información. Aquí podemos ver el nombre de Halo: The Endless. Como por el momento no hay información oficial, los rumores han tomado las redes sociales, con fans señalando que esta es una aventura para móviles, mientras que otros han mencionado que esta es una referencia al final de la campaña de Infinite, por lo que podríamos ver DLC en un futuro.

Si bien hoy son The Game Awards y existe la posibilidad de que Xbox comparta información sobre Halo: The Endless, considerando que el lanzamiento oficial de Infinite se llevó apenas el día de ayer, es probable que no veamos algo relacionado con este misterioso título.

Tomando en cuenta que 343 Industries desea convertir Infinite en una plataforma, no sería sorpresa ver que en los próximos meses se expanda esta entrega de diferentes formas, y Halo: The Endless podría ser una de ellas. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña de Halo Infinite. De igual forma, Phil Spencer, jefe de Xbox, asegura que Game Pass no es su único enfoque.

Nota del Editor:

La idea de ver DLC para Halo Infinite suena bien, pero al mismo tiempo algo apresurada. El juego llegó el día de ayer. Lo mejor sería dejar que pase al menos un par de semanas antes de anunciar algo que siga expandiendo el universo de esta serie.

Vía: Justia