Xbox Game Pass es uno de los puntos más importantes de esta compañía actualmente. Con lanzamientos como Halo Infinite disponibles días uno, no es difícil asumir que este servicio ya es uno de los puntos fundamentales para Xbox. Sin embargo, Phil Spencer, jefe de Xbox, ha señalado que la empresa también está enfocada en otros puntos.

En una reciente entrevista con la revista Edge, Spencer señaló que Game Pass es solo un enfoque para Xbox, y actualmente se están explorando otras direcciones que van más allá de simplemente el servicio de suscripción. Esto fue lo que mencionó al respecto:

“No me estoy metiendo contigo cuando digo eso, pero sabes, lo que obtengo mucho es ‘se trata de X’ o ‘se trata de Y o Z’. Y cuando está ejecutando la plataforma, todo se trata de X, Y y Z, ¿verdad? Son todas esas cosas. ¿Quiero, o me imagino, que todos los que están en Xbox sean suscriptores de Game Pass? Yo no. Quiero que la gente haga su elección. Algunas personas quieren comprar todos los juegos que enviamos y crear su propia biblioteca.

Las suscripciones le brindan un buen flujo de ingresos continuo. Y eso es algo importante para cualquier negocio, además de los picos que obtendrás con ciertos lanzamientos minoristas.

Es por eso que hablo de que realmente es una mezcla de cosas. No se trata de que uno saque a otro. El negocio no depende de ningún número. El número de ventas minoristas, el número de ventas de la consola, el compromiso de Windows, Game Pass, el compromiso de xCloud… son realmente todas estas cosas juntas”.