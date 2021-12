Hace un par de meses surgió el rumor de que Ubisoft ya estaba trabajando en un nuevo Splinter Cell, pero desde ese entonces, no hemos tenido nada de información relacionada al proyecto. Bueno, eso cambió el día de hoy gracias a un confiable insider que asegura tener novedades interesantes sobre este título.

Tom Henderson, quien anteriormente ha demostrado ser una fuente confiable para este tipo de rumores, asegura que Ubisoft quiere que el nuevo Splinter Cell tenga una estructura de mundo abierto, similar a la forma en la que Halo Infinite diseño su propio mundo abierto.

Ubisoft’s Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

“A more stealthy version of Assassin’s Creed”

“Similar to how Halo Infinite has done its Open World” pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021