Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de ver a otros personajes clásicos en Spider-Man: No Way Home. Si bien por el momento no se ha confirmado la participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, recientemente tuvimos la oportunidad de platicar con Tom Holland, el actor principal de esta cinta, para discutir las expectativas del público.

Considerando que los rumores y teorías se han vuelto una parte fundamental del camino a No Way Home, las expectativas del público quizás sean demasiadas grandes. Sin embargo, Holland asegura que no hay de qué preocuparse, y los fans podrán disfrutar de una gran cinta.

Esto fue lo que nos comentó cuando le preguntamos si creía que las expectativas del público lograrán cumplirse:

“Sin lugar a duda. Será una gran película”.

De igual forma, el actor también habló sobre los rumores. Aunque no confirmó o negó alguna teoría, ha señalado que la única respuesta se encuentra en las salas de cine.

“Todo lo que diré sobre todos estos rumores sobre quién aparece o quién no aparece en esta película, es que la única forma de saber si estos rumores son ciertos es ir a los cines y descubrir por su cuenta”.

Spider-Man: No Way Home se estrenará el próximo 15 de diciembre. Puedes checar nuestra entrevista completa con Tom Holland aquí.

Vía: Atomix