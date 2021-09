Los 5 juegos más esperados para fin de año

Ahora sí nos encontramos en medio del punto más importante del año si de lanzamientos de videojuegos hablamos. Claro que ha sido 2021 verdaderamente intenso en casi todas sus partes a pesar de la situación que se sigue viviendo a nivel mundial, pero se espera que en los siguientes tres meses, tengamos los estrenos más intensos y de los que claro, se hablará mucho. La decisión fue verdaderamente complicada debido al gran número de juegos que estarán llegando al mercado próximamente, pero creemos, estos cinco en especial estarán en el ojo del huracán pase lo que pase. Esperamos tus comentarios y claro, a que nos cuentes qué títulos son los que más esperas en este cierre de año.

Metroid Dread (8 oct)

Sin lugar a dudas, una de las franquicias más queridas y veneradas de Nintendo. Luego de una muy larga espera y de toda la agonía que ha representado el proceso de desarrollo de Metroid Prime 4, una nueva aventura de Samus finalmente está a punto de llegar, y no hablamos de cualquiera entrega, pues básicamente estamos frente a Metroid 4, título que seguirá con la línea principal de los Metroid en dos dimensiones que ha tenido brillantes entregas como Super Metroid o Metroid Fusion. La buena noticia acá es que según lo que se nos ha mostrado hasta el momento, parece que la cosa va por muy buen camino, por lo que esperamos que este próximo 8 de octubre, nuestros Nintendo Switch estén recibiendo a uno de los mejores juegos del año.

Marvel’s Guardians of the Galaxy (26 oct)

El nombre de Marvel dentro el gaming ha cobrado una relevancia bastante interesante, por lo que cada movimiento que da, suele causar un montón de reacciones. Lo anterior se da principalmente gracias a lo que Insomniac Games y PlayStation han hecho con Spider-Man, esto por el lado positivo, pues también es importante recordar el fracaso monumental que ha sido y seguirá siendo el Avengers de Crystal Dynamics y Square Enix. A pesar de lo anterior, este popular publisher japonés hará un nuevo intento con Marvel y con uno de sus estudios occidentales, en esta ocasión a través de un juego single player que explorará el universo de Guardians of the Galaxy. Cuando fue revelado, la cosa no se veía tan bien pero poco a poco, ha venido mejorado sustancialmente. Esperemos que Star Lord y compañía nos sorprendan este 26 de octubre.

Call of Duty: Vanguard (5 nov)

Sí, lo sabemos. Otra entrega de Call of Duty que muy probablemente aporte nada al género ni a la propia serie pero que terminará vendiendo millones. Lo más seguro es que en efecto, el próximo juego de esta más que popular saga tenga el destino que te contamos, pero tenemos que aceptar que como cada año, hay una expectativa especial sobre qué es lo que podría ser. Más con Call of Duty: Vanguard, pues la promoción ha estado fuertemente centrada en su modo de campaña, el cual, nos llevará de regreso a varios frentes de la Segunda Guerra Mundial, recordándonos muchas de las raíces de la franquicia. Te repetimos que lo más seguro es que lo nuevo de Sledgehammer sea un CoD más y ya, pero tenemos la esperanza de que este 5 de noviembre se nos sorprenda.

Forza Horizon 5 (9 nov)

2021 ha sido un año sumamente destacado para Xbox, pues algunos de sus nuevos estudios tuvieron estrenos que les comienzan a dar forma. PlayGround es uno de sus talentos ya consolidados de Microsoft justamente por el enorme trabajo que han hecho con la serie de Forza Horizon, la cual, en unos días más, estará estrenando a su quinta entrega, misma que se siente como este paso a la nueva generación y que nos llevará a varios escenarios inspirados en exóticas locaciones mexicanas. Sobra decir que gráficamente el juego luce más que espectacular, además de que sus nuevas ideas prometen que volvamos a tener un título de carreras y mundo abierto lleno de vida y cosas por hacer. Simplemente no podemos esperar a que ya sea 9 de noviembre para tomar el volante y comenzar a recorrer todo este mundo.

Halo Infinite (5 dic)

¿Qué decir de Halo Infinite? Probablemente estemos frente a la más grande incógnita que el desarrollo AAA de videojuegos ha tenido en un muy largo tiempo. Con incógnita queremos decir que el resultado final está en el aire y en realidad, puede salir o muy bien, o muy mal. Dudamos que se quedé en un punto intermedio. La producción de esta nueva aventura de Master Chief ha sido accidentada y sumamente atropellada, pero confiamos en que 343 Industries logré sacar adelante al proyecto y que el próximo 5 de diciembre, estemos hablando de que nuestros Xbox recibieron el Halo que se merecían. En caso de la cosa no salga bien, podríamos estar hablando de una las decepciones más importantes de los últimos años en todo el medio.