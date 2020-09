Los 5 juegos de Switch mejor calificados de la historia

Poco más de tres años después de su lanzamiento, el Nintendo Switch se encuentra viviendo sus mejores momentos. Las ventas de la consola híbrida siguen por las nubes con todo y el fuerte desaceleramiento que ha habido en estrenos de juegos First Party. Sabemos que muchos le están entrando a esta plataforma, por lo que nos pareció buena idea presentarte a los cinco títulos que al menos hasta ahora, ostentan las calificaciones más altas en Metacritic otorgadas por las reseñas de los medios especializados. Cuéntanos ¿cuál otro crees que merecía haber quedado en la lista?

Super Smash Bros. Ultimate (93)

Una de esas minas de oro de Nintendo. Desde que en la era del Nintendo 64, la compañía de Kioto decidió mezclar a sus personajes más importantes en un juego de peleas, las cosas no han sido las mismas. Diciembre de 2018 se vio engalanado con el estreno de un nuevo Super Smash Bros., el cual, lleva la palabra Ultimate en su nombre. Asunto de consideración si te toma en cuenta la gigantesca cantidad de contenido que siempre incluyen estos juegos. El resultado fue justo el que se esperaba, pues Masahiro Sakurai y su equipo cumplieron las expectativas al entregarnos la experiencia definitiva de esta serie.

Undertale (93)

El Nintendo Switch se ha convertido en una de las casas importantes para los desarrollares independientes, al punto de que actualmente, cuesta trabajo diferenciar entre las coas que sí valen la pena y las que no. Incluso antes del estreno de la popular consola, un curioso título bajo el nombre de Undertale, tomó por sorpresa a todo el medio. Desarrollado por el ahora famoso, Toby Fox, esta aventura es una que se ha quedado grabada en nuestras memorias para siempre gracias a su muy peculiar interpretación de un juego de rol y a la vez, entrañables personajes de los cuales fue muy fácil enamorarse. Su llegada al Switch no tardó en ser reconocida por la crítica.

Divinity: Original Sin II (93)

La verdad es que los juegos de rol occidentales nunca se han ido, pero podríamos decir que en los últimos cinco o seis años, han tenido un remarcado resurgimiento dentro de este medio. Uno de los grandes exponentes modernos del género es Divinity: Original Sin, el cual, hace poco recibió una secuela que terminó aterrizando en el Nintendo Switch. Los belgas de Larian Studios demostraron que su primer trabajo era perfeccionable en muchas áreas y con esta secuela, eso quedó más que establecido, entregando una de las más grandes aventuras que todos los fanáticos de este tipo de títulos adorarán.

Super Mario Odyssey (97)

2017 fue un año de alarido para todos los fans de Nintendo, pues la marca de verdad puso todo lo que se tenía guardado en el lanzamiento de su nueva consola. Cuando apenas nos estábamos recuperando del estreno del Switch junto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, los padres de Star Fox decidieron poner sobre la mesa un juego completamente nuevo de la línea principal de su personaje estrella. Super Mario Odyssey fue autentica cátedra de cómo es que se deben de hacer los videojuegos de plataformas en tres dimensiones y en general, de cómo es que el desarrollo moderno debe caminar. Por supuesto, la enorme cantidad de logros de este juego en todos sus apartados, no tardó en ser reconocida por la prensa especializada.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (97)

Nueva consola, nuevo Zelda. Después de que con el Wii se hiciera lo propio, Nintendo decidió estrenar su Switch con un nuevo juego de la considerada por muchos, la saga más importante de este medio. The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue mucho más de lo que todos esperábamos. No fue solo una revolución de la franquicia, sino en general de los mundos abiertos dentro de todo el medio. Es complicado describir lo que este título significó para muchos de nosotros y sobre todo, lo influyente que será en el futuro. Sin duda alguna, no hubo mejor manera de estrenar nuestros Switch. El golpe fue fuerte y cuando finalmente se levantó el embargo de reseñas, la nueva aventura de Link no hizo más que recibir muy bien merecidos halagos de todos los frentes.