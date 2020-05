Los 5 juegos de Switch más vendidos hasta el momento

Habiendo superado ya al Xbox One en tan solo tres años con más de 55 millones de consolas vendidas, no se ve para cuando el Nintendo Switch vaya a detener su meteórico ascenso. Por supuesto, este éxito en la venta de hardware también se ha visto reflejado en la comercialización de software, por lo que los juegos que se han lanzado para esta consola, presumen muy buenos números. A continuación te presentamos a los cinco juegos mejor vendidos de la plataforma híbrida hasta mediados de mayo de 2020.

Pokémon Sword & Shield

¿Dónde quedaron las quejas? Después de un periodo de lanzamiento en el que un grupo de fanáticos se pronunciaron de manera muy enérgica en contra de lo que nos traía la nueva generación de Pokémon, Sword & Shield no tardaron nada de tiempo encontrar sus propio camino para convertirse en todo un fenómeno, esto claro, como parte de la exitosa tradición de la franquicia a la que pertenecen. Con poco más de 17 millones de unidades en manos de usuarios y contando, los nuevos títulos de Pikachu y compañía siguen ganando importantes lugares.

Super Mario Odyssey

Es bien sabido que las aventuras de Mario en tres dimensiones nunca han sido tan bien recibidas como pasa con los juegos clásicos en 2D, sin embargo, la base fanáticos del famoso plomero siempre responde de alguna manera u otra. Como parte de los juegos que llegaron en aquel 2017 cuando el Nintendo Switch veía la luz del día, Super Mario Odyssey no tardó en convertirse en uno de los favoritos del público, alcanzando un nivel de aceptación bastante alto a pesar de su loco concepto y de que regresaba mucho a las formas de cosas como Super Mario 64 y Super Mario Sunshine. El más reciente viaje de Mario puede presumir casi 18 millones de copias vendidas en todo el mundo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El lanzamiento del Nintendo Switch en marzo de 2017 fue todo un suceso para el gaming, pues además de que estábamos conociendo a la siguiente gran apuesta de la compañía de Kyoto, se estaba estrenando un nuevo The Legend of Zelda. Como era de esperarse, Breath of the Wild se convirtió en un éxito instantáneo, al punto de que en su momento, había más copias de este juego vendidas que unidades de la nueva consola. La épica aventura de Link se sigue moviendo de los anaqueles hasta fecha, lo cual, le permite lucir más de 18 millones de copias comercializadas, siendo así, uno de los juegos de esta serie con más aceptación entre el público.

Super Smash Bros. Ultimate

Para muchos, Smash es religión y con su llegada a finales de 2018 al Nintendo Switch, el mundo entero del gaming casi detuvo por completo. Super Smash Bros. Ultimate le hace justicia a su nombre pues además de incluir a todos los personajes que habíamos visto en la serie desde que inició en el Nintendo 64, agrega todavía más junto con una cantidad de contenido de todo tipo verdaderamente abrumante. Si a esto le agregas una jugabilidad verdaderamente adictiva, estamos frente a un juego que probablemente no se deje de vender en muchísimo tiempo. Luego de haberse convertido en uno de los títulos de Nintendo que más rápido se han vendido en toda la historia, la más reciente obra de Masahiro Sakurai se acerca peligrosamente a la marca de las 20 millones de copias en manos de usurarios. Sí, una verdadera locura.

Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo goza de varias autenticas minas de oro que siempre le dan muy buenos dividendos, no obstante, podríamos decir que una de ellas es muy especial. Desde su estreno en los noventa en el Super Nintendo, Mario Kart se convirtió en todo un fenómeno que simplemente no para. A pesar de que en realidad estamos hablando de un juego de Wii U, Mario Kart 8 Deluxe rápidamente encontró su propio espacio en el Nintendo Switch. Éste es otro ejemplo de juego que no se dejará de vender por una gran cantidad de tiempo y al menos hasta ahora, se encuentra muy cerca de alcanzar la marca de los 25 millones de juegos vendidos. Perfecto ejemplo de cómo hacer que una pequeña inversión, regrese ganancias de alarido.