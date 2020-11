Los 5 juegos de PS2 mejor calificados

Con más de 155 millones de unidades en manos de usuarios, el PlayStation 2 puede presumir ser la consola más vendida no solo de Sony, sino de toda la historia del medio. Su impresionante éxito comercial generó que prácticamente todos los desarrolladores de juegos buscaran tener sus títulos dentro de la plataforma, por lo que al final de su vida, contábamos con un titánico catálogo difícil de igualar. Pero ¿cuáles fueron sus mejores juegos? Pues en esta lista te mostramos a los cinco que ostentan las calificaciones más altas en Metacritic. Puro clásico que simplemente no te deberías de perder.

Grand Theft Auto: San Andreas (95)

Rockstar Games se adueñó por completo del PlayStation 2. Uno simplemente no puede pensar en esta consola sin hacer referencia a lo que la saga de Grand Theft Auto hizo en ella. Después de dos entregas que prácticamente revolucionaron al medio, vino un tercer juego que una vez más, cambiaría la forma en la que veíamos a los títulos de mundo abierto. Grand Theft Auto: San Andreas fue masivo para su tiempo, pues nos dejaba explorar a placer no solo una ciudad, sino toda una región que a su vez contenía a tres grandes ciudades. El sentimiento de libertad nunca había sido tan imponente dentro de la industria y justo como se esperaba desde su anuncio, la aventura de CJ fue aclamada por la crítica especializada.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (96)

La leyenda en la que se había convertido Metal Gear Solid después de aquella impresionante entrega de 1998 en el primer PlayStation, es algo que rara vez se ve dentro del medio, por lo que la llegada de su secuela directa en una consola de próxima generación, generó una expectativa sumamente importante. A pesar de que muchos se sintieron engañados por la forma en la que Hideo Kojima y Konami promocionaron Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, al final, la enorme calidad del desarrollador japonés quedó de manifiesto una vez más, presentando un título que rompía con un montón de paradigmas y que colocaba un nuevo estándar tecnológico y sobre todo narrativo. Snake y Raiden se robaron todas las miradas e hicieron que el mito siguiera adelante.

Resident Evil 4 (96)

A pesar de que los jugadores de PlayStation 2 tuvieron que pasar un tiempo solo viendo cómo los de Gamecube disfrutaban de la nueva entrega numérica de Resident Evil, cuando llegó su momento, se pudieron dar cuenta de que la espera había valido por completo la pena. Resident Evil 4 fue un parteaguas no solo para los juegos de terror, sino en general, para todos los que buscaran tener una cámara en tercera persona con disparos. Shinji Mikami, creador de la mítica serie de Capcom, regresó a tomar las riendas con esta cuarta entrega que hasta la fecha, se sigue jugando de manera constante. Simplemente nos resulta inolvidable lo importante que fue la aventura europea de Leon Kennedy mientras buscaba a la hija del presidente, además de que claro, todo el lore y universo de Resident Evil, se expandió como nunca en este juego.

Grand Theft Auto III (97)

Muy probablemente hasta antes de Grand Theft Auto III, el nombre de Rockstar Games era generalmente desconocido dentro del medio, asunto que claro, cambió por completo cuando en octubre de 2001, el importante publisher lanzó dicho juego en el PlayStation 2. A primera instancia, la tercera parte de la hasta en ese momento, no tan conocida franquicia, lucía como un juego más de acción. Todo cambiaba cuando comenzabas a explorar las calles de Liberty City con Claude y te dabas cuenta de que muy rara vez, el juego te decía que no a algo. Una nueva leyenda había nacido y en muy poco tiempo, se comenzó a correr la voz de que GTA III era un título como ninguno otro allá afuera, además de que claro, las prensa especializada de aquel entonces, no se cansó de decirnos lo especial que era este título de PS2.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 (97)

Sí, vaya sorpresa ver a este juego en el tope de nuestra lista. Es importante mencionar que los inicios de este siglo eran otros tiempos y la manera en la que se entregaban calificaciones a los diferentes juegos, difiere bastante de los criterios actuales. Como sea, tenemos que reconocer que Neversoft mantuvo la magia de su serie estrella con lo que fue Tony Hawk’s Pro Skater 3, entrega que tenía la fuerte responsabilidad de continuar con el legado que habían dejado su también adorados antecesores. Este título refinó un montón de conceptos y consolidó de manera definitiva la fórmula de cómo es que debían de funcionar los juegos arcade de skating, esto claro, no sin antes introducir un par de ideas frescas. Sobra decir que la crítica de aquel momento, le encantó.