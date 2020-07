Los 17 mejores juegos First Party del PS4

El fin de una era. Parece que fue ayer cuando a finales de 2013, arrancaba la carrera en una nueva generación de consolas. Tomando el camino de invertir en estudios propios y no propios, la compañía inventora del Walkman apostó por nutrir a su nueva consola con exclusivas de alta calidad que le dieran un valor agregado. La maniobra dio éxito, logrando vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo y contando. Ahora, en pleno 2020, Ghost of Tsushima se estrena como ese último título First Party del PlayStation 4, por lo que nos pareció buena idea armarte una lista de los que para nosotros, son los mejores juegos publicados por Sony Interactive Entertainment en el PS4.

Killzone: Shadow Fall

Fuerte responsabilidad la que se le puso a Guerrilla Games al tener que estrenar al PS4 con una nueva entrega de su querida saga FPS. Para nuestra fortuna, el estudio holandés estuvo a la altura, entregando una súper producción que lucía las capacidades del nuevo hardware y a la vez, presentaba un videojuego sumamente divertido.

Infamous: Second Son

Como parte del line up principal de SIE para la ventana de lanzamiento del PlayStation 4, Sucker Punch tenía la importante misión de demostrar de qué estaban hechos, y qué mejor que con un nuevo juego de la serie que mejor estaban interpretando. Infamous: Second Son fue una nueva demostración de lo que la consola era capaz de hacer, sobre todo si hablamos de mundos abiertos.

Bloodborne

Sabiendo perfectamente que su roster de estudios probablemente no sería suficiente para mantener un flujo sano de exclusivas, SIE decidió formar algunas alianzas. Sin duda alguna, la que más llamó la atención fue la que se logró con FromSoftware para la creación de Bloodborne, título que superó todas las expectativas y que para muchos, incluso compite por ser el mejor de todo el catálogo del PS4.

The Order: 1886

Víctima del linchamiento en internet. A pesar de todas las expectativas que había detrás de su llegada, una campaña de odio por su duración, causó que The Order: 1886 no fuera el éxito que se esperaba. Sin embargo, la realidad es que Ready At Dawn entregó una gran experiencia que hasta la fecha, sigue sorprendiendo por cómo es que luce y se escucha.

Ratchet & Clank

A pesar de que para 2016, Insomniac seguía sin ser parte oficialmente de SIE, era muy simple relacionarlos con toda la marca de PlayStation gracias a su serie de Ratchet & Clank, la cual, justamente en ese año, fue reincida con un nuevo juego de PS4 que nos dejó boquiabiertos gracias a su apartado gráfico y a lo divertido que fue.

The Last Guardian

Después de haber atravesado por un autentico infierno durante su desarrollo que claro, lo tuvo al borde de la cancelación en más de una ocasión, SIE tuvo la paciencia suficiente para que The Last Guardian finalmente viera la luz del día. La obra de Fumito Ueda nos maravilló con una impactante historia muy emotiva pero sobre todo, con la forma tan real en la que se comportaba nuestro cuadrúpedo acompañante.

Gravity Rush 2

Japan Studio siempre ha sido y seguro seguirá siendo una de las joyas más importantes de la corona de SIE y para prueba, lo que su Team Gravity hizo con la segunda entrega de la serie creada por Keiichiro Toyama. Gravity Rush 2 tomó los fundamentos de su antecesor y los llevó a un nuevo nivel, entregándonos una maravillosa aventura que nadie debería de perderse por nada.

Horizon Zero Dawn

Después de haber salido con muy buenos resultados durante el estreno de la consola, era momento de que Guerrilla Games de verdad demostrara de qué estaba hecho. Así, el estudio de Amsterdam se aventuró en la creación de una nueva IP que simplemente nos voló la mente. Horizon Zero Dawn además de ser todo un logro técnico, nos presenta un impresionante sistema de combate que se siente como nada de lo hay allá afuera.

Nioh

En esta ocasión, SIE decidió formar lazos con Koei Tecmo y Team Ninja para la creación de una nueva propiedad intelectual. Nioh tomaba muchas de las bases de cosas como Dark Souls y las hacía suyas con ideas propias que increíblemente funcionaron a la perfección para así, entregar un juego que la verdad, nos tomó por sorpresa a más de uno debido a su enorme calidad.

Detroit Become Human

El estilo de Quantic Dream al momento de hacer videojuegos y de contar historias a través de ellos, es sumamente peculiar, por lo que se esperaba que para esta generación, nos sorprendieran enormemente. Sin duda alguna, los también padres de Heavy Rain supieron cómo hacerlo, pues Detroit Become Human es una de esas experiencias que no se parecen a nada de lo hayamos visto antes.

God of War

Sin lugar a dudas, uno de los nombres grandes de PlayStation como marca. Después de sus logros tanto en el PS2, como en el PS3, Santa Monica decidió darle un completo lavado de rostro a su serie estrella, God of War, tomando importantes riesgos en todos los apartados. ¿El resultado? Un juego que definitivamente ha quedado para la posteridad y del cual, estamos seguros, se seguirá hablando dentro mucho tiempo en el futuro.

Marvel’s Spider-Man

Tras haber trabajado junto con Microsoft en una exclusiva para el Xbox One, Insomniac regresaba a la que siempre había sido su casa para ya no dejarla nunca más. El nuevo proyecto fue una colaboración con Marvel para traer de vuelta al mundo de los videojuegos al arácnido favorito de todos. Marvel’s Spider-Man fue un éxito rotundo en todo sentido, siendo considerado como uno de los mejores juegos de licencia de la historia.

Astro Bot Rescue Mission

El PSVR fue una de las grandes apuestas de la marca durante esta generación de consolas y justo como se esperaba, el camino ha sido complicado. El aprovechamiento de la tecnología de realidad virtual de Sony no fue el que se esperaba, no obstante, tuvimos un par de luces muy intensas como por ejemplo, Astro Bot Rescue Mission de Japan Studio, juego que hacía que todo este asunto cobrara mucho sentido.

Death Stranding

Luego de la dramática separación entre Hideo Kojima y Konami, SIE hizo una audaz maniobra para poner dentro de sus filas al creador de Metal Gear, el cual, no dudó ni un momento en aceptar todas las facilidades que la compañía le estaba dando, incluido el motor gráfico de Guerrilla Games, Decima. El trabajo de este autentico visionario derivó en Death Stranding, juego que debido a su fuerte camino hacia la innovación, simplemente no hizo click con algunos, pero con quienes sí, provocó cosas verdaderamente geniales.

Dreams

Media Molecule es otra de las joyas escondidas de SIE. Luego de sus logros con la serie de LittleBigPlanet, los británicos decidieron irse más allá con un producto que rompió con todas las convenciones del medio. Dreams es un autentico sueño para todos los creativos que buscan hacer realidad su imaginación. La verdad es que más que un juego, estamos frente a un motor gráfico para crear lo que sea que se te ocurra.

The Last of Us Part II

Muy probablemente, Naughty Dog represente a la más grande estrella que SIE tiene entre sus estudios, por lo que siempre que sacan un juego, las expectativas están por las nubes. Después de haber sido parte de los juegos que cerraron al PS3, la segunda parte de The Last of Us tenía que hacer lo propio con el PS4. Los también padres de Uncharted no decepcionaron, entregándonos una de las más grandes obras que el medio jamás haya visto.

Ghost of Tsushima

Luego de los buenos resultados que se tuvieron con Infamous: Second Son, Sucker Punch se encerró durante toda esta generación para trabajar en una idea completamente nueva. Ghost of Tsushima nos transporta como nadie antes lo había hecho a la época dorada de los Samurai, siendo un autentico broche de oro para la vida de los juegos publicados por SIE durante la era del PS4.

Bonus

Uncharted 4: A Thief’s End

Sí, se nos andaba pasando de manera increíble, una disculpa. Uncharted 4: A Thief’s junto con The Lost Legacy, nos demostraron de lo que Naughty Dog era capaz usando la tecnología del PS4. No solo tuvimos un juego que se veía y se escuchaba como nada del mercado, sino que también se innovó mucho en términos de narrativa y de gameplay. Un producto redondo que ha quedado grabado en nuestras memorias para siempre.