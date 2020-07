Altibajos de los anuncios del verano evidencia la importancia de E3

Por: José Celorio (@iamjosecelorio)

A partir de que la edición 2020 del Electronic Entertainment Expo había sido cancelada por la pandemia mundial, los gamers tuvimos la esperanza de que los eventos digitales que formarían parte del Summer Game Fest, pudieran intentar llenar el vació que dejó la suspensión del referido evento. A simple vista, la propuesta parecía aceptable, tomando en cuenta que al frente se encuentra Geoff Keighley, creador y productor de los Game Wards, sin embargo, la imperiosa necesidad de extender este programa hasta agosto, ha generado claroscuros en las propuestas que han presentado los desarrolladores más importantes de este sector.

Si bien han existido anuncios relevantes como el develamiento de Crash Bandicoot 4: It’s About Time, PlayStation 5 y sus respectivos juegos, además de la propuesta comercial de Limited Run Games para los próximos meses, se han desarrollado otras conferencias que no cubrieron al cien por ciento las expectativas, como fue el caso de Electronic Arts. A finales de la semana pasada pudimos conocer cuáles serán las novedades de Digital Devolver, entre las que destacan Serious Sam 4 y Shadow Warrior 3 para computadoras personales. Dicha empresa, con sede en Texas, prometió un show que revolucionaría a la industria pero todo quedó en falsas expectativas.

Por su parte, la compañía presidida por Yves Guillemot, celebró el Ubi Forward, presentando sus lanzamientos icónicos para final de año: Watch Dogs: Legion y Assassin’s Creed Valhalla, así como la revelación –filtrada un día antes- de Far Cry 6 que se estrenará en febrero de 2021. Es de esperarse que dichos títulos tengan muy buen desempeño comercial y ofrezcan grandes aventuras a su base instalada de consumidores. No obstante, queda la sensación de que Ubisoft se fue por el camino seguro y no quiso arriesgar presentando nuevas propiedades intelectuales o el resurgimiento de grandes franquicias que han quedado en el baúl de los recuerdos.

Entre las sagas olvidadas se encuentran Splinter Cell, Prince of Persia y un retorno de Rayman en 3D. De igual modo, la serie Driver también ha sido marginada, toda vez que Ubisoft posee los derechos de esta licencia que antes perteneció a Atari. Tampoco se ha vuelto a saber nada de Beyond Good & Evil 2 y de Gods & Monsters, haciendo que crezca la especulación con que pudieran estar enfrentando procesos de desarrollo más complejos de lo previsto, mientras que el anhelado retorno de Scott Pilgrim todavía permanece en el limbo.

La gran N no se salvó de las críticas derivadas de la última emisión del Nintendo Direct, ya que previamente había generado hype con la presentación de un título third party exclusivo a cargo de WayForward, que resultó ser Bakugan: Champions of Vestroia, propiciando opiniones encontradas. Poco tiempo duró el mal sabor de boca para los seguidores de Nintendo, pues a principios de esta semana se presentó el set de Lego del Nintendo Entertainment System (NES). En últimos días ha crecido el rumor respecto al retorno de varias aventuras de Mario para el Nintendo Switch, como Super Mario 64, Super Mario Galaxy o Super Mario 3D World, por lo que pudieran ser anunciados días antes o después del Xbox Showcase programado para el 23 de julio.

El gran ausente en los anuncios veraniegos ha sido Activision y muestra de ello es que sólo ha presentado el regreso de una entrega totalmente nueva de Crash Bandicoot, pero no se conocen noticias oficiales relativas a la producción de Call of Duty para el año en curso. Hasta el momento, esta compañía no se ha decantado por un convenio comercial de exclusividades temporales de cara a la siguiente generación, aunque se ha especulado que podría anunciar alguna colaboración con Microsoft para potenciar a Xbox Series X, tal y como lo hicieran hace una década con Xbox 360.

Seguramente, la comunidad gamer será testigo de nuevas sorpresas en próximos días, sin embargo, ha quedado patente que el mundo del entretenimiento digital no está todavía preparado para dejar morir al E3, el cual tendrá una oportunidad dorada para regresar en 2021, con un formato renovado que no pierda su esencia principal tendiente a reunir a los principales liderazgos de la industria, además de brindar un entorno propicio para efectuar grandes anuncios en un par de días en lugar de un acontecimiento de verano que comenzó con mucha fuerza, pero la necesidad comercial de extenderlo demasiado, generó que no todos los participantes ofrezcan los mismos estándares de calidad.

