Llegarán nuevas ofertas a la eShop del Switch tras la conferencia de Nintendo en E3

Ya no falta mucho para la conferencia de Nintendo durante E3, y Nintendo of America ha confirmado que, una vez finalizada, llegarán nuevas ofertas a la eShop del Switch a partir de las 10AM Hora del Pacífico/12PM Hora del Centro de México.

Vía Twitter, la compañía anunció lo siguiente:

The #NintendoSwitch Digital Deals event goes live on Tuesday, 6/15! Stop by Nintendo eShop starting at 10am PT for some big savings on hundreds of games. pic.twitter.com/kKpVR0boyN

