¡Aquí está el primer teaser en video de Masters of the Universe: Revelation!

Durante el cuarto día del Netflix Geeked Week, una semana dedicada a revelar nueva información sobre series y películas basadas en cómics, animes, videojuegos y viejas caricaturas, se ha compartido el primer teaser tráiler oficial de Masters of the Universe: Revelation.

Esta serie es una continuación a la caricatura clásica de los 80s, la cual cuenta con un gran talento de actores para darle nueva vida a personajes como He-Man y Skeletor. Junto a este adelanto, se reveló que el mismo día que la serie esté disponible en Netflix, se estrenará The Masters of the Universe Revelation Aftershow, un programa en donde los productores y actores conversarán sobre este show y el legado de He-Man.

Esta es la descripción oficial de la serie:

“La guerra por Eternia culmina en MASTERS OF THE UNIVERSE: REVELATION, una serie animada innovadora y llena de acción que comienza donde los personajes icónicos lo dejaron hace décadas. Después de una batalla cataclísmica entre He-Man y Skeletor, Eternia se fractura y los Guardianes de Grayskull se dispersan. Y después de décadas de secretos que los desgarraron, depende de Teela reunir a la banda rota de héroes y resolver el misterio de la Espada del Poder perdida en una carrera contra el tiempo para restaurar Eternia y evitar el fin del universo”.

Los primeros cinco episodios de Masters of the Universe: Revelation llegarán a Netflix el próximo 23 de julio.

Vía: Netflix