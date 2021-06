Hackers atacan EA, y ya están vendiendo el código fuente de FIFA 21 y de Frostbite

El año pasado, Capcom sufrió de un ataque masivo de hackers, en donde se filtró información importante de la compañía. Ahora, el día de hoy se ha revelado que EA ha sufrido un accidente similar, y los responsables están buscando vender más de 780 GB de información sobre esta compañía.

De acuerdo con Vice, hace unos momentos comenzaron a parecer comunicados en varios foros en línea, en donde un grupo de hackers aseguran tener en su poder el código fuente de FIFA 21, el código fuente y las herramientas para el motor de Frostbite, información que incluye marcos de trabajo patentados de EA y kits de desarrollo de software (SDK). En total se habla de 780 GB de documentos e información, los cuales están a la venta.

EA ha confirmado el ataque de hackers, y aseguran que la información personal de los jugadores no fue afectada, y ya están trabajando junto a las autoridades para resolver este problema. Esto fue lo que se comentó un representante de la compañía:

“Estamos investigando un incidente reciente de intrusión en nuestra red donde se robaron una cantidad limitada de códigos fuente de juegos y herramientas relacionadas. No se accedió a los datos de los jugadores, y no tenemos motivos para suponer cualquier riesgo para la privacidad del jugador. Después del incidente, ya hicimos mejoras de seguridad y no esperamos un impacto en nuestros juegos o nuestro negocio. Estamos trabajando activamente con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos como parte de esta investigación criminal en curso”.