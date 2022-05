Las madres gamer poco a poco se van sumando a la industria del videojuego

En la última década la moda de los videojuegos ha ido a la alza, todo se debe al poder de internet y su manera de difundir la información, a esto se le suman grandes títulos como Minecraft, que convirtieron a este pasatiempo como un estilo de vida. Sin embargo, una de las tendencias que ha sorprendido de forma actual son el número de mamás que consumen este hobbie.

Para llegar a esta declaración, primero se tuvo que iniciar de números un tanto más generales, pues Activision Blizzard media y Alter Agent fueron el detonante para ver qué cantidad de gamers existen en el mundo. Llegando a una cifra aproximada de 2,700 millones de usuarios que están dentro del negocio, ya sea en celulares, consolas o PC.

Así se percibió que más de dos tercios de las madres prueban diferentes software, pero un poco menos de la mitad se consideran así mismas con el pseudónimo de jugadoras. El sector abarca las edades de entre 25 y 54 años. Asimismo, estas mujeres regularmente tienen hijos de 18 años, edad en la que se es un poco más activo el uso de programas.

El crecimiento del mundo de los móviles ha contribuido con estos números, ya que un 90% de las mujeres entra a aplicaciones de entretenimiento una vez por semana, aunque un 74% lo hace de forma diaria. Esto puede ser desde títulos como Animal Crossing Pocket Camp, Call of Duty Mobile, Candy Crush, League of Legends Wild Rift y Pokémon Unite.

Por otro lado, un sector un poco más reducido no se limita a las aplicaciones móviles, dado que en la actualidad existen más chicas que entran a grandes juegos como Genshin Impact, Minecraft, Call of Duty: Warzone y Dead By Daylight. Esto detrás de su propio equipo que va desde una PC que tiene lo necesario, hasta alguna con componentes de muy alta gama.

Es una tendencia que llegó para quedarse

Respecto a este último, algunas de estas mujeres ya tienen hijos, algunos de edad muy corta y otros un poco más avanzada, concretamente de chicos entrando a la etapa de la adolescencia. Eso sí, todas las chicas tienen sus propios títulos favoritos y maneras de jugar, por esa razón no existe el estereotipo de una madre gamer tal cual, y eso gracias a la diversidad de videojuegos en el mercado.

Vía: Estudio de Alter Agents